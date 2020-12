El espectáculo del arte resiste en Miami, pese a la ausencia de Art Basel

Miami, 1 dic (EFE).- La escena artística de Miami mantiene viva la divisa de que el "show debe continuar" con numerosas ferias que emigran al mundo digital, exposiciones en hoteles, museos y parques esta primera semana de diciembre, pese a la cancelación de Art Basel Miami Beach por el impacto de la pandemia.

Ni los tiempos difíciles por el coronavirus ni la ausencia de Art Basel, considerada la feria artística más grande del mundo, han mermado el empuje del gremio o su capacidad de resistencia, como en el caso del evento Pinta Miami, en el que el arte iberoamericano ejerce su poder de seducción online.

ARTE IBEROAMERICANO Y OPTIMISMO ANTE LA ADVERSIDAD

"Yo soy un optimista y creo que, pese a que la industria está golpeada, se sabe manejar gracias a años de experiencia y nos enseña que la parte virtual va a permanecer y traspasar fronteras sin restar pasión por el arte", dijo este martes a Efe Diego Costa Peuser, director ejecutivo de Pinta Miami.

Esta edición, con formato híbrido, tendrá su apuesta física con la exposición de instalaciones de la consagrada artista brasileña Lydia Okumura (Sao Paulo, 1948) en la Fundación Atchugarri de Miami, con un máximo de 50 personas por hora y el obligatorio uso de mascarillas y distancia social.

El argentino Costa Peuser inaugura esta tarde la vista virtual a la feria en la que exponen 400 artistas iberoamericanos y participan unas 80 galerías, de estas 40 procedentes de Latinoamérica, 10 de Estados Unidos y el resto de Europa.

Pese a las adversidades actuales, "los galeristas siguen apasionados y vendiendo arte online". "Con lo que venden aguantan", apuntó.

Así que nada de desilusión. El arte vuelve a replicar el mundo contemporáneo en Miami con eventos como el Desing Miami/Design District, la Miami Art Week (principalmente en hoteles), el programa virtual y gratuito del Pérez Art Museum Miami (PAMM), NADA, el ICA-Miami y el CONTEXT art, entre otros.

DALÍ, EL SURREALISMO Y LOS ARTISTAS EMERGENTES

O la exposición The Real Surreal, que reúne piezas "raras y preciadas" del pintor surrealista español Salvador Dalí (1904-1989) como una "esperanza de superviviencia", entre ellas una escultura en bronce inspirada en la leyenda de "San Jorge y el dragón" de 3 metros de altura y 453 kilos de peso, señaló en un comunicado The Art Plug.

Organizada por Bertrand Epaud, consultor y experto en el preeminente artista español, y la galería Marcel Katz Art, de Miami, la muestra puede contemplarse ya en el hotel The Confidante Miami Beach.

El programa del PAMM ofrece, por su parte, una versión online y gratuita que celebra la fascinante diversidad cultural y social de esta ciudad con las exhibiciones Allied with Power y MY BODY, MY RULES.

El programa incluye la posibilidad de visitar en persona la muestra Allied with Power: African and African Diaspora Art.

La prestigiosa Colección Margulies at the Warehouse, ubicada en el artístico barrio de Wynwood, se une a "la comunidad artística de Miami con un programa especial", que podrá contemplarse acompañado de un guía.

Entre las obras destacan la instalación "Subway" (1968), hecha en yeso, metal y vidrio por el pintor y escultor estadounidense George Segal, y el videoarte "National Anthem" (2018), del japonés-alemán Kota Ezawa.

EL DESIGN DISTRICT SE CONVIERTE EN "ARTE EN MOVIMIENTO"

Como en ediciones anteriores, el evento Design Miami, del que es socio Art Basel, concita el mayor interés de los amantes de las artes plásticas por la presencia de una decena de galerías de prestigio instaladas en el histórico Moore Building, en el emergente Design District.

CONTEXT Art Miami y Art Miami apuestan del 2 al 20 de diciembre por reforzar la parte digital, en reemplazo de la visita física, con la participación de 150 destacadas galería de todo el mundo y la posibilidad de adquirir las obras de artistas emergentes.

Por su parte, el artista peruano radicado en Miami William Córdova hace frente a esta situación de crisis que afecta al sector con el proyecto compartido A.I.M. Biennial, una vía para que unos ochenta "artistas locales expongan sus instalaciones y obras".

"Con énfasis en lo ritual, estas instalaciones se han producido en respuesta a paisajes históricos de nuestra región con su arquitectura urbana" o paisajística, señaló Córdova en un comunicado.

LOS HOTELES SON LAS NUEVAS GALERÍAS

Por vestíbulos de hoteles, espacios culturales, parques públicos y zonas urbanas desfilarán un sinnúmero de obras de la mano de galerías de todo el mundo.

Así, el hotel Faena presenta la muestra "Dreaming with Lions", una monumental instalación del artista cubano Alexandre Arrechea, mientras que el Shelborne South Beach, en colaboración con el Museum of Graffiti, sumergirá a partir de este miércoles al visitante en la obra "Symbiosis", del creador multidisciplinar Gustavo Oviedo.

Oviedo, radicado en Miami, estará presente y comentará, tras la proyección de su nuevo documental, la influencia poderosa de la Bahía Vizcaíno (Biscayne Bay) en su obra.

También el hotel Sagamore se suma al entramado artístico con la propuesta de una treintena de creadores de Miami: Everyone has a story to tell! (¡Todos tienen una historia que contar!"), y el hotel Kimpton se apunta a la fórmula "Sangría & Ceramics: Art for the Fun of it Workshop", una suerte de taller que la artista local ceramista Sarah Glass ofrece a los participantes dispuestos a modelar y pintar su propia pieza de cerámica.

Los programas virtuales y las amplias medidas de seguridad no desalientan a los organizadores y galerías, dispuestos a mantener su compromiso con la cultura.

Todo con tal de evitar el parón cultural por la pandemia de coronavirus, o al menos paliar su devastador efecto en esta industria.