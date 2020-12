Sabella sufre una cardiopatía dilatada y su pronóstico es "reservado"

Buenos Aires, 1 dic (EFE).- El entrenador argentino Alejandro Sabella, subcampeón con la Albiceleste en Brasil 2014, lleva seis días internado por una "cardiopatía dilatada secundaria" y su pronóstico es "reservado", informaron fuentes médicas este martes.

"El IBCA, Instituto Cardiovascular comunica que el paciente Alejandro Sabella de 66 años de edad padece una cardiopatía dilatada secundaria a enfermedad coronaria y cardiotoxicidad, habiendo ingresado a nuestra institución el día 25 de noviembre de 2020, con shock cardiogénico e infección previa. Su cuadro tiene pronóstico reservado", dice el parte médico.

Los medios locales informaron el lunes que la salud del técnico había empeorado producto de un virus intrahospitalario.

La selección argentina, Estudiantes de La Plata y muchos otros equipos locales le mandaron saludos y deseos de pronta recuperación a Sabella a través de las redes sociales.

El técnico que ganó con Estudiantes de La Plata la Copa Libertadores de 2009 y la Liga argentina de 2010 dejó la Albiceleste en 2014 y no volvió a dirigir desde entonces.

En los últimos años sufrió un tipo de cáncer que no se especificó.

"Cuando yo estaba peleando para ver si seguía acá con ustedes o me iba para el otro lado, me acordé lo que les decía a mis alumnos, a mis jugadores: 'No pueden dar menos del 100%". Si se los pedía a ellos, yo tenía que luchar para mantenerme con vida", dijo en 2018.

Como futbolista, 'Pachorra' jugó en River Plate, Estudiantes de La Plata, el Sheffield United inglés, el Gremio brasileño y el Irapuato mexicano.

Antes de comenzar su carrera como técnico fue entrenador asistente de Daniel Passarella en la selección argentina de 1994 a 1998 (estuvo en el Mundial de Francia 1998), en la selección uruguaya y en los equipos Parma, Monterrey, Corinthians y River Plate.