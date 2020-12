Europa espera la vacuna pero sigue combatiendo el virus

Redacción Internacional, 1 dic (EFE).- La mayoría de los países europeos hacen planes para vacunar a sus poblaciones en cuanto sea posible, pero mientras tanto se centran en contener la epidemia, que sigue fuerte y podría agravarse si se baja la guardia en navidades.

Así el primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó hoy que el Reino Unido no puede "relajarse" a la espera de que llegue la vacuna.

EL VIRUS NO HA SIDO ERRADICADO

"Tenemos que ser realistas -señaló- y aceptar que esta vacuna no está aquí todavía, ninguna vacuna" y, "si bien todas las señales son prometedoras y casi todos los científicos con los que he hablado están de acuerdo en que el progreso seguramente llegará, no tenemos todavía una que haya obtenido la aprobación de los reguladores".

Hasta que eso ocurra, el país no puede suavizar las medidas de control, especialmente porque quedan por delante los fríos meses del invierno boreal.

El virus "no ha sido erradicado", subrayó Johnson, y destacó que las restricciones aplicadas hasta ahora han evitado que la Sanidad pública se viera saturada y se pudiera reducir el R, el número reproductivo de la enfermedad que indica a cuánta gente puede contagiar una persona infectada de covid-10. Los científicos estiman que el R está actualmente en el Reino Unido entre el 0,9 y el 1.

Johnson abrió el debate en la Cámara de los Comunes (baja) antes de que los diputados voten hoy las distintas restricciones que se aplicarán en Inglaterra a partir de este miércoles, una vez que termine esta medianoche el confinamiento impuesto el 5 de noviembre.

ITALIA: TOQUE DE QUEDA EN NAVIDADES

En Italia, el Gobierno ultima un nuevo decreto con medidas de contención del virus de cara a Navidad que sustituya al actual, que expira el 3 de diciembre.

El ministro de Sanidad, Roberto Speranza, expondrá mañana ante el Parlamento las nuevas disposiciones y este martes el Gobierno se reunió con los gobernadores de las distintas regiones para acordar la estrategia. Decidieron centrarse en las limitaciones de horario y entre territorios del país, avanzó hoy el ministro de Asuntos Regionales, Francesco Boccia.

Por el momento se sabe que el Gobierno mantendrá el toque de queda nacional a las 22.00 horas también durante las fiestas navideñas.

Italia sumó 785 muertos por coronavirus en las últimas veinticuatro horas, el peor dato desde el viernes, pero los 19.350 nuevos contagios confirman el aplanamiento de la curva.

ESPAÑA SUMA MÁS DE 400 MUERTOS

El Gobierno español notificó este martes 8.257 nuevos positivos por coronavirus, que elevan la cifra total hasta 1.656.444, con una incidencia acumulada de 265,76 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que el número de fallecidos suma 45.511, lo que supone 442 muertes más.

Según los datos notificados por las comunidades autónomas, la presión hospitalaria en toda España por la covid-19 se sitúa en el 11,52 %, y un 26,30 % de las camas UCI está ocupada por enfermos de coronavirus.

Las autonomías con más positivos diagnosticados en las últimas 24 horas son Madrid (1.001), Cataluña (914), País Vasco (394) y Galicia (301).

DINAMARCA APELA A LOS JÓVENES A HACERSE EL TEST ANTES DE NAVIDAD

En Dinamarca las autoridades danesas anunciaron hoy nuevas restricciones y recomendaciones en Copenhague y otros 16 municipios de su área de influencia; además decidieron intensificar el número de pruebas debido al aumento de los contagios en los últimos días.

Copenhague ha registrado en la última semana 305 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, la cifra más alta, y tanto en la capital como en los municipios próximos hay un contagio "preocupante", señaló en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Magnus Heunicke.

El 26 % de los infectados en los últimos siete días tiene entre 15 y 25 años, de ahí que Heunicke invitara a todos los jóvenes comprendidos en ese grupo de edad en las zonas afectadas a someterse a un análisis antes de Navidad. Las autoridades habilitarán para ello unidades móviles.

RUSIA: ALIVIAR LA CARGA EN LOS HOSPITALES

El país europeo con más casos de coronavirus, Rusia, también se enfrenta a un agravamiento de la epidemia a las puertas del invierno. El Gobierno central instó hoy a los dirigentes de las regiones del país más afectadas por la epidemia a adoptar medidas sanitarias restrictivas con mayor decisión.

El ministro de Sanidad, Mijaíl Murashko, admitió que a día de hoy en diecisiete entidades federadas la ocupación de camas hospitalarias supera el 95 por ciento. La región de Kaliningrado y la ciudad de San Petersburgo son las que más nos preocupan", agregó.

Según los datos ofrecidos hoy por las autoridades sanitarias, en las últimas 24 horas 569 personas fallecieron en Rusia a causa de la covid-19, nuevo máximo diario desde el comienzo de la epidemia.

PORTUGAL: FLEXIBILIDAD EN NAVIDAD, SEVERIDAD EN NOCHEVIEJA

Portugal, que superó hoy los 300.000 casos de coronavirus, planea una Navidad con cierta tolerancia, basada en una lógica de "pedagogía máxima y reglas mínimas", pero apretará después las restricciones de cara a Nochevieja, sin fiestas ni cotillones.

El primer ministro portugués, António Costa, avanzó hoy estos detalles y anunció que las medidas concretas para las fiestas serán presentadas el próximo sábado.

"Vamos a hacer todos un esfuerzo para poder tener la Navidad en las mejores condiciones posibles, pero después hay una cosa que puedo adelantar ya y es que la Nochevieja va a tener todas las restricciones porque ahí no puede haber ningún tipo de tolerancia", dijo Costa, que avisó de que todo podrá cambiar en función de cómo evolucione la pandemia hasta entonces.

Portugal ha asistido en los últimos días a cierta ralentización de los contagios y hoy notificó 2.401 casos positivos, la cifra más baja desde octubre, con los que superó la barrera de los 300.000 desde marzo. Según el boletín de la Dirección General de Salud (DGS), se reportaron además 72 muertes, lo que eleva el número de fallecidos totales hasta 4.577.

TURQUÍA TIENE LA VISTA PUESTA EN LA VACUNA

Turquía tiene ya la vista puesta en una vacuna, la desarrollada por la empresa china Sinovac, y piensa empezar a usurarla el próximo 11 de diciembre empezando con los profesionales de la Sanidad. Antes de que acabe enero quiere haber vacunado a diez millones de personas.

Esto es lo que anunció hoy el ministro de Sanidad turco, Fahrettin Koca, quien añadió que Turquía está negociando la compra de 25 millones de dosis de la vacuna desarrollada en Alemania por los laboratorios BioNTech y Pfizer y que a esto se añadirá la vacuna turca, que se desarrolla en la Universidad de Erciyes y debería estar lista en abril.

En noviembre se han duplicado las muertes por covid en Turquía, llegando a 188 fallecimientos registrados ayer y 31.000 nuevas infecciones, según las cifras oficiales, aunque la oposición y muchos médicos creen que el impacto real es muy superior.

A partir de hoy rige en Turquía un toque de queda nocturno, entre las nueve de la noche y las cinco de la mañana, y una prohibición total de salir durante el fin de semana.

ESTACIONES DE ESKÍ

Junto con Rusia (2,2 millones de casos), Francia (2,1 millones) está entre los cinco países del mundo con mayor número de casos (en términos absolutos).

Debido a esta situación, Francia va a mantener cerradas las estaciones de eskí durante las próximas fiestas, y el presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió hoy de que su país impondrá controles si otros países vecinos pretenden abrir las suyas durante las vacaciones de Navidades.

"Si hay países de la Unión Europea o de fuera que mantienen sus estaciones abiertas, nosotros aplicaremos medidas de control, primero para disuadir a nuestros ciudadanos", explicó Macron en París en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro belga, Alexander de Croo.

Añadió que esas medidas "restrictivas y disuasorias", que se afinarán en los próximos días, también se justifican "para no crear situaciones de desequilibrio" entre las estaciones que estarán cerradas por orden administrativa, como se prevé que ocurrirá en Francia, en Italia o en Alemania, y las de otros países.

La cuestión se plantea porque en Suiza, que no pertenece a la UE, pero también en Austria (Estado comunitario), las estaciones podrían estar en funcionamiento durante las vacaciones y atraer a turistas de los países vecinos donde estén clausuradas.

Macron subrayó su voluntad de conseguir "una coordinación europea" en este tema y explicó que su país está alineado con Alemania y con Italia. Recordó que en Francia actualmente están prohibidos incluso en el interior del país los viajes sin una justificación válida.

De Croo también afirmó que Bélgica hará "controles en las fronteras" para evitar ese tipo de desplazamientos turísticos.

"Tiene que haber solidaridad entre los países europeos", subrayó el primer ministro belga.