Los ocho de la quinta

Madrid, 29 nov (EFE).- Ocho equipos pretenden aprovechar la quinta jornada de la Liga de Campeones para sellar su pase a los octavos de final de la competición que con anterioridad consiguieron Bayern Múnich, Manchester City, Chelsea, Sevilla, Barcelona y Juventus.

El Atlético Madrid, el Real Madrid, el Borussia Monchengladbach, el Oporto, el Liverpool, el Borussia Dortmun, el Lazio y el Manchester United disponen de la posibilidad de ampliar el cartel de las eliminatorias. Dependen de sí mismos para amarrar el objetivo con una fecha de antelación.

Las plazas para los octavos pueden quedar casi todas ocupadas después de los compromisos de la próxima semana. Por definir, el orden de los grupos, a excepción del A, donde el Bayern, el vigente campeón, tiene asegurada la condición de primero del cuarteto.

Precisamente el conjunto muniqués será el rival en el Metropolitano del Atlético Madrid, que puede asegurar la clasificación, que enmarañó tras su empate con el Lokomotiv, si gana al cuadro de Hansi Flick y el conjunto ruso no suma los tres puntos frente el Salzburgo.

Un revés del cuadro de Diego Pablo Simeone puede dejar en el aire el futuro europeo que parecía más que encarrilado hasta alcanzar el ecuador de la fase de grupos.

Las victorias ante el Inter han reanimado al Real Madrid, que puede sellar su pasaporte a las eliminatorias con una fecha de antelación si gana al Shakhtar, al que visita el martes. El representante ucraniano ganó en Madrid y afeó el panorama del conjunto de Zinedine Zidane.

Es segundo en el Grupo B por detrás del Borussia Monchengladbach que estará entre los dieciséis mejores si gana al Inter o si el Shakhtar no gana al Real Madrid.

Con el Manchester City del español Pep Guardiola ya clasificado, el Oporto puede dejar sentenciado el Grupo C si no pierde ante el conjunto inglés o si el Olympiacos no gana al Marsella, que ha perdido todos sus partidos y que no tiene opción alguna.

El Liverpool desperdició su primera bala al perder inesperadamente con el Atalanta en Anfield. Tiene una nueva oportunidad con la visita del Ajax. Le sirve con un punto al conjunto de Jurgen Klopp, que puede, incluso, ser primero de grupo con seguridad si suma los tres puntos y el Atalanta no puede con el Midtjylland danés, que acabará cuarto en cualquier caso.

Los grupos E y G están decididos. Solo queda determinar quién será primero y quién segundo. En el E, el duelo del Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Chelsea es clave. Con ambos clasificados, el que gane será primero a falta de una jornada.

En el G, tanto el Barcelona como el Juventus están en la siguiente fase. El equipo español, que visita al Ferencvaros húngaro, será campeón de grupo si obtiene un marcador mejor que el representante italiano, que recibe en Turín al Dinamo Kiev.

Aún tiene pendiente la clasificación el Borussia Dortmund, que recibe al Lazio. Le sirve el empate ante el conjunto italiano, al que saca un punto en la clasificación. Si gana será primero de grupo. Pero el cuadro romano también puede conseguir su objetivo. Lo hará si gana en Alemania, si el Club Brujas pierde en Bélgica ante el Zenit o si los dos encuentros de la quinta jornada acaban con empate.

El Grupo H es el más equilibrado aunque el Manchester United puede situarse en las eliminatorias si no pierde en Old Trafford ante el París Saint Germain, que carece de margen de error porque también aspira al pase el Leipzig que visita Turquía para enfrentarse al Estambul Basaksehir. El equipo francés tendrá que esperar a la última jornada para conseguir su sitio en los octavos.

Santiago Aparicio