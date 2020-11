Tommy Pintos, del asfalto a lo digital completando su formación 360º

Madrid, 29 nov (EFE).- El madrileño Tomás ‘Tommy’ Pintos ha sumado un 2020 lleno de experiencias que le han servido para seguir su camino a convertirse en un piloto 360º. Un objetivo que se marcó en una entrevista con EFE hace un año y al que ahora, a los 15 años, ha añadido una buena temporada de debut en el campeonato Ginetta Cup y con su salto a lo digital con el fichaje por el equipo Dux Gaming.

“Me hace grande”, asegura Tommy Pintos al referirse a su fichaje por el club de eSports que tiene una amplia presencia en el mundo del deporte y cuenta incluso con su propio equipo de fútbol profesional, que milita en la Segunda División B.

Pregunta: Séptimo en la general, tercero en los novatos… ¿cómo valora su primera temporada en la Ginetta Cup?

Respuesta: Ha sido un año muy difícil, donde he cogido mucha experiencia. Es un campeonato con toques, duros de roer… son circuitos de la vieja escuela como dicen en Inglaterra, en los que se corrió la Formula Uno de Senna, Lauda… Son circuitos muy chulos con subidas, bajadas… Muy bien. Logramos cuatro podios y está muy bien. Lo malo es que el coronavirus me impidió hacer test y conocer más el coche y los circuitos porque solo entrené antes en tres circuitos y llegaba sin experiencia.

Me llevo una gran lección de experiencia con coches grandes, en las luchas, en la parte mecánica… el Ginetta es una pasada, mola un montón conducirlo, aunque al no tener ningún tipo de ayuda es muy difícil; pero es un gran coche escuela. Cada carrera ha sido un aprendizaje

P: Ha sido su primera temporada en circuitos porque antes estuvo en tierra y karting. La Ginetta Cup es un campeonato con muchos toques… ¿le ayudó el haber competido antes en tierra?

R: El salto que dimos el año pasado a la tierra era por cambiar lo que hacía todo el mundo, y ha ayudado porque no íbamos con cero experiencia desde el karting. Me ha venido muy bien porque en el Ginetta tienes que jugar mucho con la parte de atrás al llevar un neumático de calle. En las condiciones de agua me ayudó bastante; tuve gran confianza en condiciones difíciles. Además, para apoyarte al adelantar o cuando se apoyan en ti sí que vino bien.

P: ¿Con qué momento se quedaría de esta primera temporada?

R: Cuando cogimos la cabeza de carrera en Snetterton adelantando por el exterior al que iba primero en la chicane antes de la recta de meta; fue un adelantamiento muy arriesgado, pero que me salió muy bien. Bueno, podría ser ese o la carrera entera. Porque se me rompió el capó. Nosotros no tenemos un capó normal que se levanta hacia el parabrisas, se levanta para el otro lado; entonces cuando se me rompieron los pines que enganchaban el capó, no vi nada. Lo tuve roto en la última vuelta y adelanté a mi compañero de equipo por el interior sin ver nada.

P: Hace más o menos un año estuvo en EFE e insistía en que su carrera la enfocaba en ser un piloto 360ª. ¿Cómo va en ese objetivo?

R: La cuarentena nos ha ayudado a ser un piloto muy 360º. Nosotros competimos en asfalto y tierra, y con la cuarentena añadimos lo digital. Esto nos ayudó a hacer la evolución que estábamos buscando de un piloto que pueda estar en carreras muy diferentes y que vaya bien. Eso es lo bueno que hemos podido sacar de este 2020, además de la experiencia en la Ginetta Cup.

P: Habla de la parte digital. Recientemente se anunció su fichaje por el equipo DUX Gaming. ¿Cómo se gestó?

R: Se pusieron en contacto con nosotros y fichamos como piloto y ‘streamer’. Iremos corriendo en diferentes campeonatos de ‘eRacing’, Fórmula Uno, simulación… tendremos que ir viendo. Represento a Dux también en la pista porque llevo el logo en el coche; representar a un equipo así es una cosa que me hace grande, acaban de ser campeones de Europa en el NBA2K.

P: ¿Qué le puede aportar ese mundo digital a su conducción en el asfalto?

R: Como comenté antes, hubo muchos circuitos en los que no pude entrenar debido al coronavirus y esto del simulador me ha ayudado bastante a preparar los circuitos. En el previo de los eventos hacemos una preparación gigante con los reglajes para que sean lo más parecidos posibles al Ginetta. Es algo muy importante y dentro del futuro va a ser una de las cosas más importantes dentro del mundo del motor; ya lo está siendo, pero va a dar un salto más y me gusta ser de las primeras personas en saltar a lo digital.

P: ¿Cómo han ido las primeras carreras?

R: De momento nos va muy bien. Hay mucho nivel porque los ‘frikis’ del ordenador le estamos dando todo el día, pero va bastante bien. Estamos teniendo buenos resultados y me lo estoy pasando muy bien porque muchas carreras las hacemos en directo y al final haces tu comunidad.