1-2. Vuelta a las andadas

Contenido relacionado

Lucas Pérez: "Hay que confiar en el VAR"

Madrid, 28 nov (EFE).- Lucas Pérez, futbolista del Alavés, afirmó este sábado, tras la victoria de su equipo por 1-2 ante el Real Madrid, que siempre hay que confiar en el VAR y que si el encargado de revisar las imágenes del duelo no avisó al árbitro de un posible penalti a Marcelo y otro a Hazard es porque "no vio nada".

El delantero del cuadro vitoriano se mostró confiado en el trabajo de los árbitros, que no pitaron penalti en un agarrón de pelo de Víctor Laguardia al brasileño Marcelo y en un posible derribo dentro del área sobre el belga Eden Hazard en la primera parte.

"Cuando estás en el campo te parece una cosa e igual después es otra. Hay que estudiarlo. El VAR puede estar acertado o no. Hay una persona que lo está viendo y si no ha visto nada, hay que confiar en ellos. Unas veces te dan y otras te quitan. La verdad, hay que estar contentos con el trabajo que nos llevamos. Así, podemos ganar a cualquiera", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

Lucas Pérez se mostró "muy contento" por haber ganado "a uno de los mejores equipos del mundo" y resaltó que el mérito de la victoria residió en el trabajo de todo su equipo.

"Llegábamos de cuatro partidos sin conocer la derrota y esta victoria es muy importante. Se ha visto que el trabajo del equipo está funcionando. Ese es el camino a seguir", manifestó.

"Cada partido lo preparamos de una manera diferente dependiendo del rival que tengamos. Al Real Madrid lo hemos estudiado toda la semana y los primeros minutos ponernos por delante facilita mucho las cosas para el ánimo del equipo, para tener metida a la gente y apretar", agregó.

Además, dijo que era normal sufrir porque todos los equipos que juegan ante el Real Madrid lo hacen y reconoció que pese al 0-2 que tenían a favor sabían que tenían que "apretar los dientes" para ganar.

Por último, habló sobre la evolución del Alavés esta temporada.

"Cuando viene un entrenador nuevo, incorporaciones nuevas, se van muchos jugadores, hemos tenido muchos cambios, es lógico que nos cueste un poco. La pretemporada que hemos tenido este año no es una pretemporada para prepararnos bien. El equipo está más asentado, conocemos la idea del míster y este es el camino para evitar el descenso cuanto antes", destacó.