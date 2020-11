Mikel Vesga: "Ganar en Getafe nos daría un chute de moral impresionante"

Bilbao, 26 nov (EFE).- Mikel Vesga admitió que el contundente triunfo logrado el pasado lunes frente al Betis en San Mamés fue "una victoria buena en muchos sentidos", y subrayó que encadenar un nuevo triunfo el domingo en Getafe le daría al Athletic Club "un chute de moral impresionante" de cara al futuro.

"Fue buena por la necesidad, para darnos cuenta de que somos capaces de hacer partidos muy buenos y también para saber que es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante para conseguir más victorias", destacó el centrocampista en la rueda de prensa telemática que ofreció tras el entrenamiento de este jueves en las instalaciones de Lezama.

Vesga considera que sí es posible que el Athletic pueda ofrecer en el Coliseum un rendimiento similar al ofrecido ante el Betis frente a un rival con diferentes características como el Getafe por "las ganas que tiene la gente de enlazar de partidos buenos y que no se repita lo de las ultimas semanas después de ganar en San Mamés".

"Estamos totalmente convencidos y no vamos con otra idea que no sea ganar y hacer un buen partido en Getafe. Una victoria con esas buenas sensaciones sienta muy bien y trabajar esta semana es mucho mas fácil", reconoció.

Por otro lado, Vesga, que finaliza su contrato el próximo 30 de junio, aseguró que la renovación no es una cuestión que le "preocupe" en estos momentos, aunque dejó entrever que su deseo es continuar en el equipo rojiblanco porque "el Athletic es el Athletic y para todo jugador estar aquí es una pasada".

"El día a día con los compañeros, el club como institución y la afición. Qué más se puede pedir. Pero ahora mismo lo que más me interesa después de los momentos que hemos pasado, que no han sido fáciles, es seguir en buena dinámica y estar más centrado en ayudar al equipo que en lo que venga más adelante", reflexionó.

Por último, el centrocampista alavés, uno de los destacados frente al Betis, asume como "parte del fútbol" las críticas recibidas a lo largo de su carrera y admite que "con cosas que aceptamos y llevamos relativamente bien".

"No me he sentido especialmente criticado, el fútbol es así. El otro día ganas y la gente te felicita y cuando pierdes los elogios no son los mismos. Vivimos para ser criticados en el buen y mal sentido de la palabra. Me centro en entrenar, trabajar y si puedo hacer partidos como el de otro día, bienvenido sea", explicó.