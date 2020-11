Kilian Jornet atacará el récord de 24 horas corriendo el viernes 27 noviembre

Redacción deportes, 25 nov (EFE).- El español Kilian Jornet, siete veces campeón de la Copa del Mundo de carreras por montaña, se enfrentará el próximo viernes, 27 de noviembre, al reto 'Phantasm 24', en el que intentará correr durante 24 horas en una pista cerrada para sumar el máximo de kilómetros posible en un tartán.

El reto, según confirmó el patrocinador, Salomon, en redes sociales, se desarrollará a partir de las 10:30 horas en una pista de 400 metros en Måndalen (Noruega) con temperaturas que, según la previsión meteorológica, oscilarán entre menos uno de noche y una máxima de tres grados de día sin precipitaciones.

La mayor parte del reto se desarrollará de noche, puesto que la situación geográfica de Mandalen hace que solo haya luz unas siete horas al día en esta época del año.

El día del intento, Jornet cambiará de dirección cada cuatro horas en una pista que conoce bien y donde se ha entrenado durante varios meses. Con el objetivo de hacer que la carrera sea oficial también competirán varios atletas noruegos especializados en la larga distancia.

Oficialmente, la distancia más larga que se ha registrado en 24 horas fue establecida en 1997 por el griego Yiannis Kouros, que corrió 303.506 kilómetros, una cifra que Jornet considera "absolutamente salvaje".

"Son tantos kilómetros que no puedo ni visualizarlo. He visto los parciales de Yiannis, así que intentaré seguirlo hasta que el cuerpo aguante. Sé qué velocidad debo mantener, así como el ritmo de cada kilómetro y cada vuelta. Está claro que las primeras diez horas serán un poco más rápidas y que luego voy a desacelerar. Lo más importante será no tener problemas musculares ni de alimentación", confesó Jornet, en declaraciones difundidas en su página web.