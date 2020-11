El argentino Nequecaur, del Fénix, frente al Independiente de sus amores

Montevideo, 24 nov (EFE).- Dicen que en los futbolistas profesionales no hay lugar para la pasión y que su carrera no es más que un mero trabajo que deben cumplir. Sin embargo, este no es el caso del argentino Luciano Nequecaur, quien milita en el Fénix uruguayo pero ama a su próximo rival: el histórico Independiente.