Victoria inapelable de Raúl Fernández; Albert Arenas campeón mundial

Arenas emocionado por el título aunque reconoce que hubo "sufrimiento"

Redacción deportes, 22 nov (EFE).- El español Albert Arenas (KTM), nuevo campeón del mundo de Moto3, en sus primeras palabras tras conseguir el título en Portimao (Portugal), ha reconocido de la carrera que ha habido mucho "sufrimiento sobre todo con altibajos, al principio estaba cómodo y disfrutando, pero luego he tenido algún problema con el neumático trasero".

"Me costaba mantenerme con máxima inclinación, pero al final he vuelto a recuperar el ritmo para coger a Arbolino y Binder, pero en la última vuelta ha habido mucho lío y hemos estado ahí; hemos dado el máximo y hay que asimilarlo, pero vamos a disfrutar del momento", reconoce el flamante campeón del mundo del equipo Aspar.

"Quieras o no se te pasan muchas cosas por la cabeza pero he estado muy tranquilo estos días, sin pensarlo mucho y ahora me ha llegado todo de golpe, estoy muy feliz y con ganas de hablar con todos, comentar la carrera y verla de nuevo para aprender de este momento", explica Arenas.

"Quiero agradecer a todo el mundo que me ha ayudado a dar ese paso y sólo pensar que soy campeón del mundo", recalcó Albert Arenas.