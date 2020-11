Angelina Jolie dirigirá una cinta sobre el fotógrafo de guerra Don McCullin

Los Ángeles (EE.UU.), 19 nov (EFE).- Angelina Jolie volverá a las labores dirección con "Unreasonable Behaviour", una película sobre la vida del fotógrafo británico Don McCullin, uno de los fotógrafos de guerra más aclamados del mundo.

"Me atrajo su combinación de valentía y humanidad, su compromiso absoluto para presenciar la verdad de la guerra y la empatía y respeto por quienes sufren sus consecuencias", aseguró Jolie en un comunicado difundido este jueves por la prensa especializada en Hollywood.

McCullin, de 85 años, uno de los fotógrafos de conflicto más prestigiosos, nació en Londres y comenzó como asistente de fotografía hasta que su trabajo como corresponsal en el conflicto de Irlanda del Norte y la guerra de Vietnam le valieron un reconocimiento especial.

"Esperamos hacer una película que sea tan intransigente como la fotografía de Don, sobre las personas y los eventos extraordinarios que presenció, y el ascenso y la caída de una era única en el periodismo", explicó Jolie.

En su faceta como directora, Jolie tiene experiencia en largometrajes sobre conflictos contemporáneos.

Retrató un romance en la guerra de Bosnia con "In the Land of Blood and Honey" (2011) y en "Unbroken" (2015) adaptó a la gran pantalla las memorias del corredor olímpico Louis Zamperini, capturado por el Ejército japones durante la Segunda Guerra Mundial.

En "First They Killed My Father" (2017) se adentró en el conflicto de Camboya.

"Después de haber visto la última película de Angelina sobre Camboya (y de haber pasado tanto tiempo allí durante la guerra), me impresionó mucho cómo hizo una representación tan poderosa y precisa del lugar en ese momento", dijo el propio McCullin.

"Siento que estoy en manos seguras, capaces y profesionales con ella", afirmó el histórico fotógrafo.

Tom Hardy y Dean Baker producirán la nueva cinta mientras que Gregory Burke se encargará de redactar el guion.