Joan Mir llega a Portugal "con ganas de acabar de la mejor manera el año"

Redacción deportes, 19 nov (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), campeón del mundo de MotoGP 2020, llega a Portugal "con ganas de terminar este fin de semana, el último de todo el año, y con muchas ganas de acabar de la mejor manera".

"Voy a salir como cada fin de semana, a dar el ciento por ciento y a hacerlo lo mejor posible, veremos si tengo el paquete competitivo para ganar y si es así, intentaré luchar por la victoria e ir a por todas; es importante, pero también lo es respetar a mi compañero de equipo y tenemos el objetivo también de ganar en Constructores y no nos podemos dormir, por lo que los dos tenemos que hacer buen resultado", aseguró Mir sobre la posibilidad de que Alex Rins, su compañero de equipo, pueda ser subcampeón mundial.

"Es importante ver de qué manera puedo ayudar a Álex. Yo estoy encantado, pero para que se dé la situación de que yo le pueda ayudar, Morbidelli tendría que estar detrás de él y, en ese caso, se tendría que dar la situación de que yo fuese primero, Rins segundo y Morbidelli tercero para que él no pudiera ser subcampeón y en ese caso él empataría con Morbidelli, pero Franco tiene más victorias. Si esto se plantea y me lo piden, yo no tendría ningún problema en ayudarle", destacó.

Sobre la posibilidad de llevar la próxima temporada el número 1 en su moto, comentó: "(Davide) Brivio (mánager del equipo) me ha dicho que le gustaría que llevara el 1, pero yo no lo tengo del todo claro porque con el 36 me he proclamado ya dos veces campeón del mundo y es un número que me da suerte. El 1 igual me lo pongo y ya no me lo quito nunca, quién sabe (se ríe). Pero con el 36, más vale malo conocido que bueno por conocer".

Joan Mir habló también de su desempeño esta temporada, y señaló que se siente mentalmente más fuerte que sus rivales. "En el sentido de que, cuando no he tenido que fallar por la presión, no he fallado. Incluso la presión me ha ayudado a ser más competitivo aún. La presión no me ha quitado velocidad, sino que me la ha dado", afirmó.

Como lecciones más prácticas de la temporada, señaló: "He aprendido mucho. Es complicado decir el qué, porque internamente he madurado más, he podido explotar esta temporada las virtudes que tenía de la mejor manera, lo he dado todo y eso que seguramente nuestra velocidad no ha sido la mejor".

"No he sido el más rápido de todos en todos los entrenamientos durante todas las carreras, pero sí he sido el más constante, el más constante y normalmente era yo el que estaba delante y eso nos ha llevado a explotar las virtudes de la Suzuki", explicó.

"Igual no era la moto para ganar en muchas carreras, pero cuando no estaba para ganar hemos estado en el podio y hemos sacado puntos. Creo que estoy confiado para el próximo año, porque podremos hacer una buena temporada si mejoramos un poquito más nuestra velocidad y así, sin ninguna 'pole', nos hemos llevado el título, por lo que el día que tengamos esa velocidad para hacer esas cosas, con un paquete aún más competitivo, creo que podremos hacer un campeonato con una autoridad de verdad", subrayó.

Mir es amigo de Albert Arenas, quien se juega este fin de semana el título mundial de Moto3.

"Albert tiene un buen marrón, porque no tiene muchos puntos de ventaja y se puede proclamar campeón, pero Moto3 es difícil, el tío tiene que estar muy determinado según en qué momentos y tomar riesgos, pero también hasta un punto", dijo.

"Que tenga muy claras las combinaciones que le harían campeón, pero sobre todo que no se confíe porque, en Moto3, al ir tanta gente en grupo, cuenta que si Ogura va segundo tú tienes que ser tercero, y luego Ogura gana en la última vuelta. Es un poco complicado de gestionar, pero seguro que lo hará bien y tiene un punto más que los demás en cuanto a madurez y lo hará muy bien", manifestó. EFE

JLL/ism