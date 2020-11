Las enfermeras de Panamá: persiste la falta de pago de salarios durante la pandemia

Panamá, 18 nov (EFE).- Las enfermeras de Panamá denunciaron este miércoles que persiste la falta de pago de salario a las compañeras contratadas durante la pandemia de la covid-19, así como las malas condiciones laborales para este personal de la primera línea de batalla contra el nuevo coronavirus.

La presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (Anep), Ana María Reyes, pidió al presidente panameño, Laurentino Cortizo, y demás autoridades competentes que "se realicen las gestiones a fin de disponer de los fondos necesarios para cumplir con las condiciones laborales, pagos adeudados y honrar los compromisos".

"Las enfermeras y enfermeros de este país no queremos ser mirados solo como héroes, exigimos ser tratados con respeto, justicia y equidad", dijo la líder gremial.

En agosto pasado el gremio de las enfermas, y también el de médicos, denunció el atraso en el pago de salarios de las contratadas temporalmente para enfrentar la pandemia de la covid-19, y protestaron durante varios días hasta que el Ejecutivo canceló la deuda, que acumulaba hasta dos meses de sueldo.

Esta vez, según explicó Reyes, la situación es similar, ya que algunas enfermeras vuelven a acumular "hasta tres o cuatro quincenas".

"Después de lo sucedido en agosto, el Gobierno pagó lo atrasado y dejaron pendientes la última quincena de ese mes. Nosotras confiamos en que eso ya se había solucionado y se iban a regularizar los pagos, pero no fue así. Las compañeras han venido firmando el contrato de tres meses pero les acumulan tres o cuatro quincenas", explicó.

Añadió que "en esta quincena de noviembre a algunas les pagaron las del mes de octubre e inclusive una de agosto", pero además el Gobierno también acumula los turnos extraordinarios, pues algunas "tienen acumulado 42" de ellos.

La causa de que el Gobierno no sea regular con el pago del salario y los acumule es el tipo contrato por "servicios profesionales de carácter eventual" firmado por las enfermeras durante la pandemia por tres o seis meses, lo que, según la Anep, hace que laboren "en incertidumbre constante".

Este tipo de contrato "violenta el contenido de la Ley 1 de 1954 que da estabilidad laboral a las enfermeras", por lo que según dijo Reyes a EFE,"el propio Estado está faltando a sus leyes".

Además, señaló que la respuesta del Ejecutivo ante la falta de pago es que "no hay dinero por la pandemia", y denunció que "si hay millones para otras cosas tiene que haber para la salud".

El gremio también exigió al gobierno tomar "en cuenta la seguridad del personal de enfermería en todo sentido, desde el equipo de protección personal, proveer los insumos necesarios para proporcionar una atención mínima de riesgo a los pacientes y atender las necesidades de alimentación y movilización en medio de las medidas sanitarias".

La Anep solicitó una reunión para el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el presidente Cortizo, para plantear las exigencias del gremio.

"No queremos que más nadie nos reciba, solo el presidente", añadió Reyes, que precisó que en el caso de no conseguir reunirse con el mandatario, tienen "un plan B", que no revelaron, porque "ya la gota rebasó el vaso".

Panamá acumula 148.721 contagios confirmados y 2.893 defunciones por la covid-19 en 255 días de pandemia.