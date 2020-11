"Son molinos, no gigantes"; el ensayo de Irene Lozano sobre la desinformación

Madrid, 17 nov (EFE).- La amenaza que la desinformación y las redes sociales representan para los sistemas democráticos en la actualidad es la reflexión principal de "Son molinos, no gigantes", el nuevo libro de ensayo de Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD).

El texto analiza la crisis de la racionalidad y la comunicación que amenaza la democracia actual y alerta de la pretensión del populismo, "sin propósitos éticos" y con "fines de poder" de desdibujar la realidad "para que, como le ocurrió a nuestro Quijote, confundamos molinos con gigantes".

"El populismo, mediante narraciones, captura con más eficacia la imaginación de los ciudadanos y deja de lado la racionalidad y su función primordial de argumentación social, imprescindible para la cooperación humana y la toma de mejores decisiones para el avance de las sociedades", señala el texto de ediciones Destino, a la venta desde este martes.

Lozano considera que los ciudadanos están ahora "más enterados, pero menos informados", por consumir más noticias, y advierte de que el uso de medios digitales lleva a tener "una visión fragmentada del mundo" y da lugar a la convivencia de "los rumores, los cotilleos y las banalidades, con las noticias de medios fiables".

"Todo eso significa que las herramientas que los usuarios tenían para valorar la importancia de una noticia, e incluso para valorar cuánta credibilidad darle, han desaparecido. Si las noticias fraudulentas llevan una etiqueta —o, en sentido inverso, las que han sido profesionalmente confirmadas se anuncian como tales—, se está también protegiendo al ciudadano de hacerse daño creyendo cosas que no son verdad", añade.

La secretaria de Estado se refiere al debate que suscita la identificación de noticias falsas y alude a iniciativas de varios países puestas en marcha en este sentido, como el proyecto piloto puesto de Italia en 2017 para enseñar en los colegios a hacerlo.

"En España reclama un proyecto similar la Asociación de la Prensa. Apoyar esta iniciativa es una buena idea", afirma, antes de preguntarse por "cómo se programa el algoritmo" para que nos lleguen determinadas informaciones y opiniones, ya que "permanece en la más absoluta opacidad, y resulta imposible que la sociedad comprenda cómo funciona y hasta qué punto la manera en que está diseñado daña el debate público".

"La cuestión de las autoridades en las que confiamos en las redes ha de obedecer a criterios útiles socialmente y no solo comerciales, cuando no directamente nocivos. Entre los cambios que habría que introducir, puede que el gran reto consista en hallar autoridades comunes en las que confiar. Esto se convierte no solo en un desafío epistemológico, sino también político", subraya.

"Son molinos, no gigantes" se suma a otros ensayos publicados por Irene Lozano (Madrid, 1971), presidenta del CSD desde enero de 2020, que en 2016 fundó la escuela de filosofía práctica "The Thinking Campus" que dirigió hasta 2018, año en el que fue nombrada secretaria de Estado para la España Global.

"Lenguas en Guerra (Premio Espasa de Ensayo, 2005), "El saqueo de la imaginación" (2008) y la novela "Si sufrir fuera sencillo" son otros textos obra de Lozano, que fue diputada entre 2011 y 2016.