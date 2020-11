Cuomo denunciará a Trump si retrasa la llegada de vacuna de covid a Nueva York

Nueva York, 15 nov (EFE).- El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, afirmó este domingo que presentará una querella contra la Administración de Donald Trump si cumple con la reciente amenaza del presidente de retrasar la distribución de la vacuna de covid-19 en esta región.

"Les digo hoy que si la Administración de Trump no cambia de plan y no lleva a cabo un proceso de vacuna equitativo, haremos cumplir nuestros derechos legales. Presentaremos medidas legales para proteger a los neoyorquinos", dijo Cuomo durante su intervención este domingo en una iglesia en Manhattan.

"No voy a permitir que se abuse de los neoyorquinos ni que sean intimidados", agregó en un discurso desde el púlpito.

Se trata de la reacción más contundente del gobernador desde que el pasado viernes Trump amenazó con no distribuir los primeros lotes de la futura vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la covid-19, a Nueva York por Cuomo, que ha sido uno de los mayores críticos de la gestión de su Administración de la pandemia.

"El gobernador Cuomo nos tendrá que decir cuándo está preparado porque de otra manera no podemos entregarla a un estado que no se lo dará a su gente inmediatamente", indicó Trump en un discurso en la rosaleda de la Casa Blanca días después de que la farmacéutica Pfizer, con sede en Nueva York, informara de una eficacia del 90 % de su vacuna contra el coronavirus.

Cuomo "no confía de dónde viene la vacuna. Estas vienen de las mayores compañías del mundo, los mayores laboratorios del mundo, pero no confía en el hecho de que es la Casa Blanca, esta Administración, por lo que no la entregaremos a Nueva York hasta que tengamos autorización para hacerlo, y me duele decir eso", agregó Trump el viernes.

Nueva York fue en los primeros meses el epicentro de la pandemia en EE.UU. y, aunque el número de casos se ha multiplicado en varios estados conforme ha ido avanzando el año, todavía es el primero en la cifra de muertos, 33.993, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

En las últimas semanas, Cuomo había anunciado que responsables del estado revisarían la futura vacuna contra la covid-19 y que recomendaría a los neoyorquinos que no se vacunaran hasta que las autoridades de Nueva York completaran el proceso.

Además, ha señalado en más de una ocasión que el plan actual de distribución de la vacuna discrimina contra las minorías y contra las comunidades más pobres, que ya han sufrido los peores efectos de la pandemia.

El gobernador subrayó de nuevo este domingo que el plan de Trump depende de doctores y hospitales privados para distribuir la vacuna, a los que tienen un menor acceso las comunidades minoritarias en comparación con los sectores de población blanca.

"No podemos agravar una injusticia racial que la covid ya ha creado", apuntó Cuomo, que recordó que las minorías han sufrido una tasa de mortalidad y de infección el doble de alta que la de los otros sectores de la población.

"Nueva York pondrá en marcha un ejército para vacunar a todos los neoyorquinos de manera justa y equitativa", dijo tras señalar que alistará a grupos comunitarios, religiosos o médicos para ello.

"Ningún estado lo hará mejor", aseveró.