El salto adelante de Luis Enrique

Madrid, 13 nov (EFE).- España iniciará este sábado ante Suiza la serie de dos partidos clave en la Liga de Naciones en los que el seleccionador Luis Enrique Martínez podría dar un salto adelante en el banquillo de la selección española, que espera el primer éxito del técnico asturiano con un billete hacia la fase final del torneo.

Hasta el momento, la trayectoria de Luis Enrique con España no ha tenido toda la continuidad deseada para poder evaluar su evolución. En 2018, cuando accedió por primera vez al cargo, dirigió a España en la anterior edición de la Liga de Naciones y acabó en la segunda plaza del grupo A sin opciones a pelear por el título.

Después, un problema personal le apartó de la fase de clasificación para la Eurocopa (apenas dirigió el primer encuentro frente a Noruega) y, sellado el pase de España con Robert Moreno al frente, Luis Enrique, a su vuelta, no pudo dirigir a la "Roja" en el torneo continental por culpa del coronavirus.

Su segunda etapa comenzó donde inició su andadura con España, en la Liga de Naciones. Ahora, en apenas tres días, Luis Enrique y su equipo tendrá la opción de cerrar la primera fase con un liderato de prestigio.

De momento, España, después cuatro partidos, lidera el grupo 4 con siete puntos tras empatar ante Alemania (1-1), ganar y perder con Ucrania (4-0 y 1-0) y derrotar a Suiza (1-0). Con un punto de ventaja sobre alemanes y ucranianos, el duelo ante Suiza, antesala del que tendrá que disputar frente a Alemania, marcará el destino definitivo de España en la Liga de Naciones.

El cuadro de Luis Enrique llegará a la cita después de firmar un empate en el amistoso frente a los Países Bajos (1-1) en el Johan Cruyff Arena de Amsterdam. Con una mayoría de jugadores que probablemente serán suplentes contra Suiza, España cumplió en un choque en el que la peor parte se la llevó el lateral izquierdo José Luis Gayà, que sufrió un violento golpe con la cabeza de Hans Hateboer que obligó a citar al jugador del Getafe Marc Cucurella.

Aunque Gayà evoluciona favorablemente e incluso ya ha trabajado junto al resto de sus compañeros de forma suave, cederá su puesto a Sergio Reguilón, que se hará dueño del lateral izquierdo de la zaga. El resto de la alineación también sufrirá un revolcón y nombres que completaron un gran encuentro como el portero Unai Simón, salvó sorpresa, verán el choque desde el banquillo.

Así, sólo Álvaro Morata podría repetir en el once, aunque Ferrán Torres aprieta fuerte y podría sentar en el banquillo al delantero del Juventus. Otros nombres como David De Gea, Sergio Ramos, Sergio Busquets o Mikel Oyarzabal aparecerán como novedades respecto al choque ante los Países Bajos. Con ellos, Luis Enrique espera tocar el botón del éxito.

Enfrente, se encontrará a una selección que no quiere perder la categoría y acabar en la Liga B. Suiza apenas acumula dos puntos gracias a sus empates ante Alemania (1-1 y 3-3) y los jugadores de Vladimir Petkovic están avisados de las consecuencias para su equipo en el caso de sufrir un descenso.

El impacto sería económico y deportivo. Primero, el atractivo de la competición para el aficionado helvético bajaría por un descenso del nivel de las selecciones. Además, la Federación Suiza de Fútbol notaría las consecuencias. Las primas son más bajas: en lugar de 2'25 millones de bonificaciones de entrada, los equipos de la Liga B reciben 1'5. También perciben menos cantidades de acabar en la primera posición de un grupo (1'5 millones por 2'25).

Y, un descenso, también afectaría para la fase de clasificación del Mundial de Catar 2022. El sorteo y la ubicación en los mejores bombos dependerá del ránking mundial de cada selección que la FIFA publique el próximo 26 de noviembre. Los diez mejores equipos de Europa se colocarán en el bombo 1. El cuadro helvético, actualmente es undécimo y debe ganar sus dos partidos para subir posiciones.

Esos argumentos son suficientes para que el equipo de Petkovic, que no puede acceder a la pelea por la victoria, intente ganar a España. Y, de momento, su partido de preparación no fue bien tras caer en el amistoso ante Bélgica (2-1) en el que el técnico bosnio pudo volver a contar con Manuel Akanji y Renato Steffen ausentes por coronavirus en la anterior convocatoria. Sólo los lesionados Denis Zakaria y Kevin Mbabu no pudieron ser llamados por su técnico, que cuenta con sus mejores hombres.

La alineación ante España sufrirá algunos cambios respecto a la que cayó frente a Bélgica. Jugadores como el portero Yann Sommer o Xherdan Shaqiri, Nico Elveldi, Ricardo Rodríguez, Silvan Widmer y Haris Seferovic, podrían hacer su aparición en el once de Petkovic para intentar amargar a España su quinto partido de la Liga de Naciones.

-- Alineaciones probables:

Suiza: Sommer; Widmer, Elveldi, Schar, Rodríguez; Zuber, Xhaka, Freuler, Shaqiri; Gavranovic y Seferovic.

España: De Gea; Sergi Roberto, Sergio Ramos, Pau Torres, Reguilón; Busquets, Mikel Merino, Fabián; Traoré, Oyarzabal y Morata o Ferrán Torres.

Árbitro: William Collum (Escocia).

Estadio: St. Jakob-Park.

Hora: 20:45 (-1 GMT).