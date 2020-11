El guaraní llega a los Latin Grammy con "Aguije", un álbum homenaje

Miami, 12 nov (EFE).- El guaraní, idioma oficial de Paraguay junto al español, va a sonar por primera vez en los premios Latin Grammy de la mano del grupo Tierra Adentro, que sueña con trascender fronteras con su música como lo hizo el pueblo guaraní hasta asentarse en el corazón de Sudamérica.

"Aguije" (Gracias), segundo álbum de estudio de Tierra Adentro, está nominado como mejor álbum folklórico en la edición 2020 de los premios que concede la Academia Latina de la Grabación.

Estos cinco jóvenes músicos de distintas ciudades de Paraguay, que tienen "muchísimo respeto" por el folclore tradicional pero en sus actuaciones "saltan y bailan" como rockeros, se encuentran en Miami para "vivir la experiencia" de los Latin Grammy.

"¿Por qué no soñar con el guaraní?, ¿Por qué no creer en los sueños?", afirma el vocalista de Tierra Adentro, Dani Meza, cuando Efe le pregunta si el hecho de que las letras de "Aguije" no se entiendan fuera de Paraguay puede restarle oportunidades.

El éxito internacional "Jerusalema" está cantado en idioma zulú, recuerda Meza, convencido de que la "garra guaraní", tan temida en el fútbol, está presente en "Aguije" y se llevarán el Grammy.

GRACIAS AL LEGADO GUARANÍ

El sentimiento de gratitud ha inspirado este álbum, como queda reflejado desde el título, dicen a Efe los miembros de la banda en el estudio de grabación de su sello discográfico en Miami.

Tierra Adentro ha querido agradecer por haber podido terminar el disco y seguir adelante en medio de la covid-19, por la música y las canciones emblemáticas del repertorio popular paraguayo y por "el idioma guaraní sobre todas las cosas", dice Meza.

El álbum está compuesto de un tema instrumental y otros seis cantados cien por cien en guaraní, un idioma que habla más del 80 % de los paraguayos y que nunca antes había llegado a los Grammy, afirman con declarado orgullo los de Tierra Adentro.

No solo es el primero en guaraní, "Aguije" es también el primer álbum en una lengua indígena que es nominado a los premios que concede la Academia Latina de la Grabación.

Cinco de sus canciones son "emblemáticas", como "Recuerdos de Yparacaí" y "Pájaro campana", aunque en versiones nuevas y al estilo Tierra Adentro, y dos, "Aguije" y "Che sy" (Madre mía), son de creación propia, subraya Meza.

Según cuentan a Efe, el 19 de diciembre verán la ceremonia de premiación de los Latin Grammy, virtual como manda la pandemia, desde la residencia del cónsul paraguayo en Miami junto a algunos de los músicos de varios países latinoamericanos que han colaborado en "Aguije".

Como competidores en su categoría tienen a la cantante peruana Susana Baca y a las agrupaciones colombianas Gaiteros de Pueblo Santo, Los Gaiteros de San Jacinto y el Quinteto Leopoldo Federico.

UN MOMENTO DULCE PARA EL FOLKLORE

"En la música se trata de compartir no de competir", dice a Efe Ariel Escurra, bajo y voz de Tierra Adentro.

Luis Duarte, guitarra y voz, afirma que el simple hecho de "estar al lado" de esos músicos es un "honor".

"El folclore está viviendo un momento muy dulce en Paraguay", manifiesta Duarte, quien cree que la "misión" de este género sigue siendo la de "ser la voz del pueblo y dejar plasmadas las costumbres de las tierras a las que canta".

La forma de expresar ese "sentimiento de patriotismo y de pertenencia" puede cambiar con los tiempos y hoy en día el folclore paraguayo está en una transición desde los artistas consagrados hacia los de la nueva generación como Tierra Adentro.

Gracias a eso -dice Meza- ha "reverdecido" y goza del favor de los jóvenes.

Rodrigo Pereira, componente y director artístico de la banda, destaca que en Tierra Adentro coexisten músicos que han cultivado otros géneros, en su caso la cumbia y el vallenato colombianos.

El batería Beto Barrios, nacido en Argentina de padres paraguayos, viene del "heavy metal" y no desentona en una banda que, como sostiene Meza, lejos de la seriedad que domina el folclore, se "divierte en el escenario".

"¿Por qué solo con el rock podemos saltar y bailar?", se pregunta Beto Barrios.

Además de rendir homenaje a las raíces y al guaraní, el álbum pretende destacar la unión de los pueblos latinoamericanos a través de la música.

Uno de los productores de "Aguije", el venezolano Carlos Escalona, que ha trabajado en este proyecto junto a Rodrigo Pereira y Miguel "Nacho Mendoza", dice a Efe que se ha tratado de hacer un disco "lo más diverso posible" con la aportación de músicos de otros países.

El resultado evidencia que "es mucho más lo que tenemos en común que lo que nos distancia", subraya este ganador de un Latin Grammy en 2017 por su trabajo con Marc Anthony.

Preguntado si ya está en proyecto un nuevo álbum de Tierra Adentro, que sería el tercero tras "La revolución del folklore" y "Aguije", Escalona tan solo responde que le gustaría hacer un disco con artistas cantando en guaraní.

El álbum cuenta con colaboraciones de otros artistas paraguayos, como Marcelo Rojas (arpa paraguaya), Roscer Díaz (requinto), Omar Valdez (violín) y Sergio Cuquejo y su orquesta.

Jorge Glem, Darío Boente, Rodner Padilla (C4 Trío), Nick Danielson, Ramón "Ray" Yslas, Manuel Rangel, Luis Quintero, Boris Milan, Pablo Governatori y muchos más también unieron sus talentos a este proyecto.

Todas las canciones que componen el álbum fueron grabadas en estudios ubicados en Nueva York, Miami, Los Ángeles, Argentina, Paraguay, Costa Rica y Venezuela.

Ana Mengotti