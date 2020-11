Morelos, el hombre gol en Europa que intentará convencer a Queiroz

Madrid, 12 nov (EFE).- A las puertas del importante Colombia-Uruguay, Alfredo Morelos vela armas con una cifra bajo el brazo que no debe pasar desapercibida para Carlos Queiroz, quien seguro que conoce los datos de uno de sus delanteros: de todos los cafeteros que juegan en Europa, es el que más tantos suma entre Liga, competiciones continentales y Copa.

En total, la cifra asciende hasta los siete aciertos. Más que el ausente Radamel Falcao, que suma cinco en el Galatasaray; o que el dúo mortífero del Atalanta, Duván Zapata y Luis Muriel, que acumulan los mismos que Falcao. Media docena acumula otro colombiano, Kevin Rosero, pero juega en el Santa Lucía de Malta en una liga menor.

Y es que Morelos ha conseguido aprovechar sus minutos esta temporada, en la que no acaba de gozar de la confianza absoluta del entrenador Steven Gerrard. Aunque casi siempre ha sido titular, acabar un partido completo es casi imposible para "El Búfalo".

De los 19 encuentros oficiales que ha jugado el Rangers, Morelos ha sido sustituido en nueve. Fue suplente y contó con minutos en tres y no salió del banquillo en el mismo número de duelos. En total, suma 1.162 minutos este curso y sale a un gol cada 166.

Este curso, su competición fetiche sin duda es, de momento, la Liga Europa. En ella ha celebrado cuatro de sus siete goles, dos en las rondas previas ante el Lincoln Red Imps de Malta y otros tantos en la fase de grupos frente al Lech Poznan y el Benfica.

Con esos aciertos logró superar un registro que poseía Ally McCoist, un mito del Glasgow Rangers de los años 90 del siglo pasado y máximo goleador histórico del club. En las filas del conjunto escocés, consiguió 21 tantos en competiciones europeas, récord absoluto. "El Búfalo" igualó esa cifra ante el Lech desatando los elogios de Gerrard, que en el mes de agosto clamó contra su jugador.

Entonces, tras la eliminación del Rangers de la Liga Europa (en octavos ante el Bayer Leverkusen), mostró públicamente su decepción con su delantero: "No es de mi interés lo que el Lille decida hacer y cómo lleven a cabo sus negociaciones, estrategias y planes para tratar de comprar jugadores. No estoy realmente interesado, mi preocupación está en mis futbolistas. Estoy decepcionado de que Morelos haya vuelto a perder la cabeza y no se ve a sí mismo", dijo.

Ahora, Morelos le ha dado la vuelta a la situación. Su tanto número 21 europeo ante el Poznan cerró aquellas críticas de Gerrard, que elogió a "El Búfalo" tras su hazaña: "es un delantero de primera, sabíamos que teníamos calidad por los costados y ahí estaría Morelos, que como delantero siempre ataca".

Una semana después, el internacional colombiano se superó a sí mismo y marcó al Benfica, para quedarse para él sólo el récord que compartía con McCoist. Y, además, ese gol silenció las críticas del histórico futbolista del club escocés, que a finales del mes de octubre fue contundente: "Morelos todavía no se parece en nada al jugador que ha sido. En nada", manifestó.

McCoist fue contestado sobre el terreno de juego. En cuanto fue titular, marcó al Lech y después al Benfica. Le arrebató a McCoist su récord y ahora peleará con jugadores de primerísimo nivel para hacerse con un hueco en las futuras alineaciones de Queiroz en los duelos para acceder al Mundial de Catar 2022.

Uruguay y Ecuador serán las selecciones que calibren la evolución cafetera en la clasificación. Para formar parte del once de Queiroz, Morelos lo tendrá muy complicado. Muriel y Zapata son los reyes de las alineaciones del portugués. Los dos fueron titulares ante Chile y Venezuela junto a James Rodríguez y no defraudaron. Muriel hizo dos tantos y Zapata uno y Morelos apenas contó con minutos en la segunda parte de ambos encuentros.

Sin embargo, esta temporada ningún colombiano ha celebrado tantos goles en Europa como él y con esa credencial intentará convencer a Queiroz. Ya consiguió cambiar la opinión de Gerrard, que ha pasado de la crítica al elogio en apenas unos meses. Del portugués espera un milagro, que confié en su poder anotador y deje fuera de la alineación a Muriel o a Zapata.

GOLEADORES COLOMBIANOS EN EUROPA (LIGA, COPA Y COPAS EUROPEAS)

==============================================================

Con 7 goles: Alfredo Morelos (Rangers/Escocia).

Con 6 goles: Kevin Duvan Rosero (Santa Lucía/Malta).

Con 5 goles: Radamel Falcao (Galatasaray/Turquía); Duván Zapata y Luis Muriel (Atalanta/Italia).

Con 4 goles: John Mosquera (Liberec/República Checa).

Con 3 goles: Jhon Córdoba (Hertha Berlín/Alemania); James Rodríguez (Everton/Inglaterra); Brayan Riascos (Nacional/Portugal); Luis Díaz (Oporto/Portugal); Carlos Bacca (Villarreal/España).

Con 2 goles: Aldayr Hernández (TPS Turku/Finlandia); Jorge Obregón (Varazdin/Croacia); Jhonatan Agudelo (Hapoel Beer Sheva/Israel)

Con 1 gol: Éder Balanta (Club Brujas/Bélgica); Brayan Angulo y Juan Saiz (Paphos/Chipre); Juan Camilo "Cucho" Hernández (Getafe/España); Kevin Agudelo (Spezia/Italia); Sebastián Vásquez (FK Panevezys/Lituania); Miguel Pérez (Lija Athletic/Malta); Elkin Serrano (Hamrun/Malta); Mateo Casierra (Belenenses/Portugal); Matheus Uribe (Oporto/Portugal); Yerry Mina (Everton/Inglaterra); Hugo Rodallega (Denizlispor/Turquía); Luis Suárez (Granada/España).

Juan José Lahuerta