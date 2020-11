Gnagnon trabajó con el grupo y Jesús Navas está pendiente de pruebas médicas

Sevilla, 10 nov (EFE).- El Sevilla se ejercitó este martes por segunda vez en la presente semana y volvió a hacerlo mermado de jugadores debido a las convocatorias de las selecciones nacionales y a las lesiones, pero en esta jornada fue novedad ver trabajar con el grupo al central francés Joris Gnagnon, mientras que Jesús Navas está pendiente de conocer el alcance exacto de sus molestias.

Gnagnon, inscrito a última hora en LaLiga tras no encontrar acomodo en estos inicios de temporada en otro equipo, no había contando hasta ahora en las convocatorias de Julen Lopetegui para el torneo doméstico ni para la Liga de Campeones, en esta competición incluso no está ni inscrito para la fase de grupos.

En esta misma circunstancia está el lateral derecho Aleix Vidal, aunque éste lleva semanas en los entrenamientos de la plantilla e incluso convocado por el técnico guipuzcoano para partidos de LaLiga aunque aún no ha debutado.

En esta sesión, según las imágenes ofrecidas este martes por el club, Gnagnon, quien la pasada campaña estuvo cedido en el Rennes francés, trabajó con el grupo en los ejercicios que planteó Lopetegui en uno de los campos de la ciudad deportiva sevillista.

El club, además, informó de que el lateral izquierdo argentino Marcos Acuña sufre una pequeña lesión muscular y está pendiente de evolución en los próximos días.

Jesús Navas, por su parte, está siendo sometido a pruebas médicas para conocer el alcance exacto de sus molestias, mientras que el extremo marroquí Oussama Idrissi se encuentra en la parte final de su fase de readaptación de una lesión con la que llegó este verano procedente del AZ Alkmaar holandés y por la que aún no ha debutado.

Acuña y Navas se lesionaron el pasado sábado en el encuentro de LaLiga disputado en el Sánchez Pizjuán ante el Atlético Osasuna (1-0) y ambos fueron desconvocados de sus respectivas selecciones nacionales para las que habían sido citados.

El neerlandés Luuk de Jong, los marroquíes Yassine Bono y Youssef Rn-Nesyri, el checo Tomas Vaclík, el brasileño Diego Carlos, el serbio Nemanja Gudelj, el argentino Lucas Ocampos, el francés Jules Koundé (sub'21) y Óscar Rodríguez (sub'21) son los nueve futbolistas que están con sus combinados nacionales.

En este entrenamiento, al inicio de la sesión, se produjo una particular felicitación a Óliver Torres, que cumple 26 años, con lo que el extremeño fue sometido al clásico 'pasillito' que desató las bromas y los comentarios de sus compañeros.