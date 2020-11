“No se metan con nosotros”, advierte Daniel lOrtega, sobre las elecciones de Nicaragua

Managua, 8 nov (EFE).- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, advirtió este domingo a la comunidad internacional que “no se metan con nosotros”, al referirse a las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, que organismos nacionales y la Organización de los Estados Americanos (OEA) consideran que no ofrecen garantía de transparencia.

“No queremos que se metan con nosotros, como se han metido en algún momento”, dijo Ortega, durante la conmemoración del 44 aniversario de la muerte del fundador del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Carlos Fonseca.

El líder sandinista lanzó la advertencia a partir de un comentario sobre los resultados de las elecciones en Estados Unidos, que dieron la victoria al demócrata Joe Biden, a quien felicitó.

“El presidente actual (Donald Trump), sencillamente no reconoce esos resultados, ese es un problema de ellos, no nos vamos a meter a hablar de lo que es la realidad del sistema electoral de Estados Unidos, porque es un problema de ellos, porque no nos gustaría, ni nos interesaría, como lo hacen constantemente otros países de Europa o Estados Unidos y otros países latinoamericanos, que se atreven y vienen a querer darnos lecciones”, sostuvo.

Ortega, quien dejó entrever que apoya la versión de Trump sobre un supuesto fraude electoral a favor de Biden, ironizó con el tema: “Imagínense, unas elecciones como esa en Nicaragua, estarían pegando gritos en contra nuestra, los europeos, los Estados Unidos, ¡qué barbaridad, han estado haciendo trampa!”.

Precisamente para evitar un escenario como el descrito por Ortega, en octubre pasado la 50 Asamblea General de la OEA resolvió pedir a Nicaragua que establezca condiciones, a más tardar en mayo próximo, para que las elecciones de 2021 sean transparentes, no obstante, la misma fue rechazada de inmediato por Managua.

El presidente insistió en que “no se puede intervenir, por eso hay acuerdos firmados por todos los Gobiernos del mundo, incluso por Estados Unidos, no se puede intervenir en los asuntos internos de otros Estados, nosotros hemos sido víctimas de la intervención permanente de los Estados Unidos”.

Ortega recordó que el sábado empezó oficialmente el año electoral en Nicaragua, y habló de “dar continuidad a lo que es el trabajo en beneficio del pueblo, y para asegurar la paz en nuestro país (…) para que en esas elecciones que tendremos dentro de un año tengamos los resultados que esperan y por los cuales han luchado nuestros héroes y mártires”.

El líder sandinista, quien gobernó Nicaragua entre 1979 y 1990, retornó al poder en 2007. Desde entonces se ha mantenido en la Presidencia gracias a una interpretación de la Constitución y, según la oposición, por fraudes electorales sistemáticos a su favor.

En las dos épocas de Ortega como presidente, Nicaragua ha vivido conflictos sangrientos, el más reciente iniciado en 2018, todavía en vigor.