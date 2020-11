Actor Luis Felipe Tovar: "El narco debe estar muy lejano a lo que conocemos"

México, 8 nov (EFE).- El actor mexicano Luis Felipe Tovar, que hace parte de dos producciones que retratan una visión sobre el narcotráfico completamente opuesta e innovadora, considera en una entrevista con Efe que "el narco debe de estar muy lejano a lo que nosotros conocemos".

Por un lado, Tovar actúa en "Natural Born Narco", que busca ser un retrato de la infancia de los narcotraficantes, y, por otro, en "El Junior: El mirrey de los capos", una comedia dedicada a los estereotipos.

Esta última es un proyecto de Televisa al que llegó gracias a la invitación del productor y comediante Israel Jaitovich, quien intenta mostrar la cara fársica del narco cansado de los proyectos que enaltecían dicha figura con solemnidad en la televisión.

"Me mandó el guion y me pareció muy divertido, la comedia no le deja posibilidad a nadie, es implacable, toca todos los temas y llega a todos los rincones, es como la humedad y el tema del narco no se había abordado desde la comedia", explica el actor de "El callejón de los milagros" (1995).

La serie protagonizada por Diego de Erice sigue la vida de un joven rico hijo de una actriz que se verá envuelto en el mundo del narcotráfico, pero todos los personajes son torpes y sus hazañas nunca se ven logradas.

En "El junior: El mirrey de los capos" Tovar interpreta a Lamberto Gutiérrez, el villano oscuro de la comedia, líder del cártel de los "Y griegas", sin embargo, a pesar de toda su gran maldad, su personaje nunca logra sus objetivos.

"Es el personaje más oscuro, estúpido y frívolo, es profundamente fracasado, todo le sale mal", asevera Luis Felipe.

Para el actor, es importante resaltar que a pesar de que es un programa de comedia no buscan burlarse de nadie, pues su intención es simplemente entretener al público.

"No es una burla, estamos trabajando con referencias de los estereotipos del mundo de los narcos, estamos utilizando la comedia como recurso para que la gente se divierta", menciona.

Además de De Erice y Tovar, el elenco de la serie está conformado por Jesús Ochoa, María Fernanda Yepes, Rodrigo Murray y Germán Ortega, entre otros, y se espera que llegue a las pantallas de Distrito Comedia en febrero próximo.

LA INFANCIA Y EL ORIGEN DEL NARCO

Antes de que existieran estos estereotipos de los narcotraficantes, de los que Tovar habla y personifica en la serie de Jaitovich, hubo un México diferente en el que estos criminales de las noticias también fueron niños.

Es precisamente de eso de lo que se habla en la serie "Natural Born Narco", la primera producción mexicana para la plataforma Quipi.

La serie narra el origen del narcotráfico a partir de una historia de amor y de la infancia, otro tema que tampoco ha sido explorado en otras producciones dedicadas al crimen organizado.

"Aquí estamos hablando de la infancia y de un tono muy serio y muy amoroso, está basado en una historia de amor cuando los personajes estos (narcotraficantes) solamente eran seres humanos, niños en una época en que México era distinto y en que las aspiraciones eran distintas", relata.

Aunque ya se tiene grabada la primera temporada de la serie, el rodaje de la segunda y tercera parte de la historia se vio interrumpido por la pandemia y continúa sin fecha de regreso.

Finalmente, el actor tres veces acreedor al Ariel reflexiona sobre su trabajo y disfruta esa posibilidad que le brinda el poder ser parte de tan diversos proyectos.

"Lo maravilloso de mi trabajo es poder jugar en todas las canchas, creo que me he entrenado durante 40 años para poder hacerlo y ejecutarlo y marcar la diferencia, es mi obligación como actor", asevera.