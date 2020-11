Kyrgios asegura que sufrió depresión cuando estaba en el circuito

Londres, 8 nov (EFE).- El tenista Nick Kyrgios, actual número 45 del mundo, aseguró que en el pasado, cuando jugaba torneos con asiduidad llegó a sufrir depresión por no colmar las expectativas de la gente.

El australiano, que lleva sin jugar desde el pasado torneo de Acapulco en febrero, explicó en el medio de su país, el Sydney's Sunday Telegraph, que sintió que decepcionaba a la gente y que no disfrutaba del tenis.

"Sentí que nadie me quería como persona, solo me querían usar como jugador de tenis. Mucha gente me metía presión y yo me metía mucha presión a mí mismo también. Perdí la alegría de jugar y se me fue de las manos", dijo el de Canberra.

"Caí en depresión por las cosas que pensaba que tenía que ser. Me daba miedo salir ahí fuera y hablar con la gente porque pensaba que les decepcionaría al no estar ganando partidos", añadió.

Kyrgios, que se dio a conocer en Wimbledon 2014 cuando ganó a Rafael Nadal, ha logrado seis títulos en su carrera deportiva, llegando a ser el número 13 del ránking en 2016.

Sin embargo, su rendimiento en las pistas se ha visto oscurecido por sus altercados tanto dentro como fuera de ellas.

Tras varios incidentes, que incluyeron el lanzamiento de una silla a la pista en Roma, dejarse perder en Shanghái y tildar de corrupta a la ATP en Cincinnati, el australiano fue sancionado en septiembre de 2019 con 16 semanas sin poder jugar y una multa económica, aunque el cumplimiento de la sanción quedó a expensas de que reincidiese.