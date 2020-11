"Nosotrxs somos", Premio Rey de España  que vindica la memoria LGTBI española

Madrid, 8 nov (EFE).- La serie documental "Nosotrxs somos", Premio Rey de España de Periodismo Cultural y Desarrollo Social, nació para recuperar y vindicar la memoria histórica del colectivo LGTBI en España, población que estuco "absolutamente invisibilizada" en los medios de comunicación.

"Nuestra motivación era reivindicar nuestra memoria histórica, la necesidad de recordar que todos los colectivos tenemos una memoria y un pasado, una historia que necesitamos mantener viva para no cometer los mismos errores en el futuro", explica a Efe Paco Tomás, uno de los creadores de "Nosotrxs somos".

El director de esta serie documental de Radiotelevisión España ( RTVE), César Vallejo, indica que la historia del activismo LGTBI en España es "alucinante" a la vez que desconocida, porque se sabe más de la historia del activismo en Estados Unidos que de la propia española.

La tarea para poner en marcha el documental no fue sencilla porque el equipo se dio cuenta de que no existían fuentes documentales previas, ya que "se ha hecho muy poca producción de contenido audiovisual LGTB".

Y el trabajo de documentación fue arduo porque los archivos de la propia radiotelevisión pública no tenían categorías como "homosexual", sino que hubo que encontrar el material buscando "palabras ajenas al propio contenido" como "peligrosidad social" o "ley de vagos y maleantes", que era las causas por las que durante la dictadura franquista (1939-1975) se perseguía a estas personas.

"Por azar" encontraron la primera grabación de la celebración del Orgullo, en 1977: "Hemos rescatado cosas impresionantes", relata Vallejo.

A los creadores les sorprendió el "déficit" de conocimiento, el olvido, el velo que ha cubierto la historia del colectivo LGTBI.

"Es verdad que son 40 años de democracia y tenemos un Orgullo muy reconocido a nivel internacional y fuimos pioneros en el matrimonio igualitario, pero me sorprendía que muchas personas jóvenes del colectivo LGTBI+ desconocieran nuestra propia historia", destaca Tomás.

"Fue lo que más me sorprendió: encontrarme con jóvenes homosexuales, lesbianas, bisexuales, trans que no sabían lo que había pasado en España no ya hace 40 años, sino hace 20 y eso me hizo pensar que algo no se está haciendo bien", añade.

Por ello, serían partidarios de emitir la serie de forma periódica: "Hay gente que olvida nuestra historia, que no tiene acceso a nuestra información y hay que facilitársela lo más posible", asevera Tomás.

Este proyecto de la radiotelevisión pública sembró una semilla y a raíz de su emisión movilizó a distintas personas que se pusieron a investigar el pasado de este colectivo en distintas comunidades autónomas para "completar su memoria histórica".

Los creadores de "Nosotrxs somos" reconocen que queda mucho por hacer, que la serie sólo fue "una puerta" de entrada: "Hay muchas historias que necesitarían ser rescatadas o se van a perder porque hay muchos activistas mayores con un montón de legado", subraya Vallejo.

Por ejemplo, ellos no encontraron documentos audiovisuales de la manifestación del Orgullo de 1978 a la que asistieron 15.000 personas.

"Esto tiene que estar en algún lugar. (...) Es imprescindible en este momento para que no borren la historia y no se inventen cosas y no intenten cambiar los discursos", matiza Vallejo.

En el mismo sentido, su compañero aboga por "estar siempre reivindicando" porque "queda muchísimo camino por recorrer" y no se pueden relajar pensando que lo conseguido va a durar siempre porque "no hay nada más susceptible de cambiar que los derechos de las minorías: con cualquier cambio de gobierno, con cualquier giro ideológico desaparecen".

A juicio de Tomás, lo "natural" y "lógico" es que esta serie haya nacido en el seno de un medio de comunicación público, porque su servicio público "incluye a todos los ciudadanos de este país".

“Hay una gran parte de esa población, que es la población LGTBI+, que nunca ha estado representada, ha estado absolutamente invisibilizada" también en los medios de comunicación.