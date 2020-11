1-1. Edgar Badía sujeta al Elche y frena al Celta

Óscar García: “El punto sabe a muy poco”

Elche (Alicante), 6 nov (EFE).- El entrenador del Celta de Vigo, Óscar García, aseguró tras el partido ante el Elche (1-1) que el empate le sabe a muy poco, ya que indicó que su equipo fue el que más ocasiones y más claras de gol generó.

“Con el ruido que ha habido durante la semana estoy contento, porque el equipo ha dado la cara y se parece bastante al que yo quiero”, dijo el técnico catalán, quien insistió en que el Celta “mereció más por el trabajo y las ocasiones" que han tenido.

“Cuando el mejor del rival es el portero ya te dice cómo ha sido el partido”, señaló el entrenador, quien lamentó que el penalti en los primeros minutos a favor del Elche penalizó a su equipo.

Óscar García, que este viernes cumplía un año al frente del equipo vigués, también lamentó la falta de acierto de su equipo y confió en que cuando el Celta mejore su puntería “se verá el verdadero potencial" que tiene su equipo.

El catalán, por último, prefirió no opinar sobre el colegiado, De Burgos Bengoetxea, “porque si no me sancionan”, pero sí recordó que el Celta no ha tenido “mucha suerte” con él.