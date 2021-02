Guatemala arranca su sueño en Hollywood con "La llorona"

Los Ángeles (EEUU), 27 feb (EFE).- Guatemala comenzó este sábado su gran sueño en Hollywood de la mano del director Jayro Bustamante y del fenómeno de "La llorona" (2019), que participaron en un acto de nominados de los Globos de Oro justo un día antes de la gala del domingo.

"Para nosotros, lo más loco es que sea la primera vez", dijo Bustamante este sábado en una entrevista con Efe antes del evento.

"Fue la primera vez en estar nominados en los premios Goya como país. Fue la primera vez en estar nominados en los Globos de Oro como país y como región, porque Centroamérica nunca había tenido una entrada (...). Y fue la primera vez en ser semifinalistas en los Óscar", añadió el cineasta.

Lamentablemente, y como reflejó con ironía Bustamante, también será "la primera vez" que los Globos de Oro no tengan una ceremonia presencial por culpa del coronavirus.

"Pero tenemos ganas de que estas lecciones sirvan para después enseñárselas a más gente, con esa esperanza de que, si ya se abrió la puerta, otras historias centroamericanas vengan después", indicó.

"La llorona", una asombrosa mirada de terror mágico al genocidio maya en Guatemala protagonizada por María Mercedes Coroy, competirá este domingo por el Globo de Oro a la mejor cinta en lengua extranjera frente a "Druk" (Dinamarca), "La vita davanti a sé" (Italia), "Minari" (EE.UU. pero con diálogos en coreano e inglés) y "Deux" (Francia).

LA ILUSIÓN DE "LA LLORONA"

Muy optimistas y muy contentos.

Así resume Bustamante cómo encaran la ceremonia de mañana, aunque el director admitió que ya cuando se anunció la candidatura para los Globos de Oro lo festejaron a lo grande.

"Fue un momento que hizo historia para nuestro país", afirmó.

Ya que no podrán caminar por la alfombra roja del hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (EE.UU.) ni lucir sus mejores galas en el corazón de Hollywood, el realizador contó que han preparado su particular fiesta en un hotel de Guatemala para seguir los Globos de Oro.

"Quiero que todo el equipo que esté en Guatemala pueda venir a verla con nosotros, que los actores puedan estar ahí. Entonces, necesitamos un espacio grande para tener distanciamiento. Lo hicimos ya un poco desde nuestro lado sin producirlo mucho cuando fue la nominación y se convirtió en una gran fiesta. Ahora queremos un espacio grande para poder controlarlo mejor", dijo con una sonrisa.

También se mostró orgulloso de formar parte de un grupo de cintas nominadas de gran calidad.

"Las he visto todas. La verdad es que no estaría tan contento de estar nominado si no considerara buenas a las otras películas...", bromeó.

"Creo que hay películas ahí muy grandes y con temas muy necesarios", señaló Bustamante, quien se refirió concretamente al cineasta danés Thomas Vinterberg ("Druk") como un autor que ha admirado y seguido durante años.

LO UNIVERSAL DE LO LOCAL

¿Cómo ha llegado una película guatemalteca a triunfar en la Mostra de Venecia, a estar nominada en los Globos de Oro, a asomarse a una candidatura en los Óscar y, en general, a conectar con públicos muy diversos de todo el mundo?

Para Bustamante, una posible respuesta es que su cinta, aunque alude a un tema local , en realidad toca asuntos globales.

"De alguna manera, la impunidad es algo que todos hemos dejado pasar y todos hemos permitido. El maltrato a los pueblos indígenas es algo que todos hemos permitido también", reflexionó.

"Esta imposición de la cultura occidental barriendo y borrando otras es algo de lo que hacemos parte. Hay una historia universal, detrás de esta historia tan local, y, sobre todo, creo que en la mente de cualquiera el acto de horror más grande que podemos cometer es un genocidio (...) Seguir negando un genocidio es negar el sufrimiento de un pueblo. Y como es un pueblo indígena, no importa", indicó.

Al margen de lo que suceda en los Globos de Oro, el camino en Hollywood de "La llorona" no terminará mañana.

La película guatemalteca es una de las 15 semifinalistas de los Óscar a la estatuilla a la mejor película internacional, una categoría en la que también figuran otras precandidatas latinas como "Ya no estoy aquí" de Fernando Frías (México) y "El agente topo" de Maite Alberdi (Chile).

Las cinco nominadas a los Óscar en este apartado se darán a conocer el próximo 15 de marzo junto al resto de aspirantes para la gran gala del cine.