Cine iberoamericano, presente en diversas secciones de una atípica Berlinale

Berlín, 27 feb (EFE).- El cine iberoamericano vuelve a estar representado en las diversas secciones de esta atípica Berlinale, cuya parte virtual arranca el lunes, con el filme mexicano "Una película de policías", de Alonso Ruizpalacios, y "Nebenan" ("Next Door"), ópera prima del actor hispano-alemán Daniel Brühl, entre los aspirantes al Oso de Oro.

Ruizpalacios se hizo con un Oso de Plata al mejor guión de la 68 edición de la Berlinale por su filme "Museo", mientras Brühl es un rostro conocido del festival en su calidad de actor.

En la sección a competición Encounters, creada el año pasado para apoyar a las nuevas voces del cine y dar un mayor espacio en el programa oficial a las diversas formas narrativas, se encuentra la coproduccióón suizo-argentina "Azor", de Andreas Fontana, una trama sobre el mundo de la banca que transcurre durante la dictadura militar.

La sección Panorama, tradicionalmente la segunda en importancia del festival, ya fuera de la competición oficial, ofrece este año una mirada crítica hacia las relaciones de poder.

En el documental "Miguel's War", una coproducción entre el Líbano, Alemania y España, la realizadora Eliane Raheb ofrece un retrato de un hombre homosexual que, tras huir hace 37 años de la guerra y la represión en el Líbano al Madrid de la era posfranquista, regresa a su país de origen donde se enfrenta a sus fantasmas del pasado.

Desde Brasil llega la obra híbrida "A última floresta", del brasileño Luiz Bolognesi, una película indígena que combina la observación documental con secuencias escenificadas y muestra la lucha de los Yanomami por preservar su hábitat y sus tradiciones en la selva amazónica.

Un tercer documental, "Dirty Feathers", ópera prima de Carlos Alfonso Corral, coproducida por Estados Unidos y México, capta en imágenes íntimas e imparciales en blanco y negro las dificultades y esperanzas de los protagonistas, personas sin techo, en las calles de las ciudades fronterizas de El Paso y Ciudad Juárez.

La sección Forum, dedicada al cine experimental, cuenta con dos películas argentinas: "Esquí", largometraje debut del cineasta Manque La Banca, coproducido con Brasil, y "Qué será del verano", de Ignacio Ceroi.

España estará presente en esta sección con "Mbah Jhiwo", ópera prima de Alvaro Gurrea, y con la coproducción "La veduta luminosa" ("The Luminous View"), del italiano Fabrizio Ferraro.

La sección Forum Expanded, dedicada a explorar los límites entre el cine y las artes visuales, proyectará el cortometraje "Bicentenario", de Pablo Álvarez Mesa, coproducido entre Colombia y Canadá.

Entre las instalaciones en esta sección figuran "Black Beauty: For a Shamanic Cinema", una propuesta entre España, Reino Unido y Bélgica, de Grace Ndiritu, mientras que desde Brasil llega "Se hace camino al andar", de Paula Gaitán.

Argentina llega también a la sección Generation, dedicada al cine infantil y juvenil, con "Una escuela de Cerro Hueso", de Betania Cappato, una historia personal que se acerca al autismo a través de la historia de su protagonista, Ema.

Dentro de la sección de cortos, competirán a un Oso el filme mexicano "Al motociclista no le cabe la felicidad en el traje", de Gabriel Herrera, y la coproducción franco-panameña "A Love Song in Spanish", de Ana Elena Tejera.

La sección Berlinale Series incluye la producción argentina "Entre hombres", de Pablo Fendrik, y la brasileña "Os últimos dias de Gilda" ("The Last Days of Gilda"), de Gustavo Pizzi.