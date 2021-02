Ozzy Osbourne: "Soy el hombre más afortunado del mundo"

México, 24 feb (EFE).- "Soy el hombre más afortunado del mundo", aseguró este miércoles el ídolo de heavy metal Ozzy Osbourne a medios latinoamericanos a propósito del estreno de su documental biográfico, "Las nueve vidas de Ozzy".

"Soy una persona muy consciente, me preocupa mi audiencia. Soy el hombre más afortunado del mundo en el sentido de tener esta carrera tan larga y con esta aprobación", dijo Osbourne vía virtual sobre la película que llegará a Latinoamérica el 15 de marzo por A&E.

El documental mostrará las distintas etapas de la vida del músico conocido por haber cambiado el mundo de la música y sentar las bases del metal al ser fundador de Black Sabbath, así como sus orígenes y la dualidad existente entre John Michael Osbourne y su personaje Ozzy.

Con reflexiones propias de sus vivencias, Osbourne repasará sus 72 años de vida frente a la cámara, mientras se entrelazan las declaraciones de familiares, compañeros y músicos de renombre.

"Ozzy es un sobreviviente, él ha vivido una vida de 'puta madre' y ha sobrevivido cosas adversas, y de todo eso se ha levantado. Él no pretende ser nada que no es, lo que ven es lo que es. No se pinta de otra manera, es un sobreviviente", expresó su esposa Sharon, también presente en la conferencia.

El documental, producido por Osbourne Media y Critical Content para A&E Network, fue grabado en momentos complejos para el cantante, pues, según expresó su hijo Jack, la leyenda conoció que tenía párkinson durante el proceso.

"Para mí fue difícil grabar la parte oscura del documental y vivirla al mismo tiempo. La película se hizo cuando le dieron la noticia del párkinson y fue un momento extraño y bastante atemorizante", aseguró Jack.

Sin embargo, para Sharon es importante que no se vea a su esposo con "compasión", puesto que asegura que el músico de Birmingham, Reino Unido, aún tiene fortaleza y ganas de seguir trabajando, pues incluso se encuentra preparando un disco.

"La gente no tiene que sentir lástima por él. Ozzy no quiere la compasión de nadie, él ha tenido una vida increíble. Para que él esté feliz solo necesita un escenario, él va a volver a cantar", aseguró Sharon, quien también resaltó la gratitud que el músico tiene hacia sus seguidores latinos.

La familia adelantó que planea la realización de una película biográfica pero que aún se encuentran en los preparativos para ello.

Durante la conferencia, Sharon y Ozzy dieron muestra del amor incondicional que se tienen y que mantienen en el casi medio siglo que llevan de conocerse con un beso.

Además, el músico aseguró que lo mejor que le pudo pasar en la vida fue "conocer a Sharon".

"Haberla conocido y el haberme enamorado de ella es la mejor experiencia de toda mi vida. Eso me convirtió en otra persona y me hizo sentir que algo tuve que haber hecho bien", aseguró el llamado padrino del heavy metal.