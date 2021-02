La cantante Zemmoa: "Los verdaderos punks somos las mujeres trans"

México, 24 feb (EFE).- La cantante mexicana Zemmoa cuenta con tres discos en su carrera y pronto presentará el cuarto, del que adelanta este miércoles el videoclip del primer sencillo, "Velocidad", en el día en que recordó en entrevista con Efe que "los verdaderos punks somos las mujeres trans".

"Yo creo que el activismo siempre lo voy a tener (en mi música) porque mi ser es activismo puro, por donde sea que camine. Y así todos, todos tenemos que hacer este activismo y liberarnos de las preocupaciones y del qué dirán", expresó la cantante.

Para ella la música es su modo de expresión y no puede separarla del resto de su vida, en la que el activismo es una parte muy importante.

"Ese modo de luchar por mis derechos y, por ende, por mis hermanas y porque se nos reconozca por igual a todes se refleja en el trabajo de los artistas de muchas formas", añadió.

En este sentido, su próximo disco, que se llamará "Lo que me haces sentir" y verá la luz a finales de verano o en otoño, refleja su lucha pero también su relación con el amor o como interactúa con hombres. "Desde el punto de lo que soy", dijo.

"Básicamente este disco está dedicado a una persona, a una etapa muy larga de mi vida, de estar ahí como atorada (atrapada) y todos los pensamientos y sentimientos los viví", señaló.

La canción "Velocidad" relata una parte del concepto de este disco -construido para escucharse entero y seguido- en la que Zemmoa estaba deseosa de poder salir de la relación y de liberarse de una situación que solo traía ya cosas negativas.

El videoclip, estrenado este miércoles, refleja la pasión de la cantante por los coches, un tema que le atrae mucho últimamente y que le resulta especialmente divertido.

"Ahorita estoy en mi época de carritos, de caricaturas (dibujos animados) y películas que tengan que ver con eso. Estoy muy aficionada a los coches", dijo.

TIEMPO DE SANACIÓN

Después de más de dos años sin lanzar música, Zemmoa se siente muy emocionada de ir presentando sencillos, algo que nunca había experimentado antes, y cuenta que todo este tiempo aprendió a trabajar "sin prisas y disfrutar el proceso de crear".

"Llevo un tiempo trabajando en mí, en la sanación de mi corazón, y a su vez van saliendo canciones", indicó.

En relación con el propósito de su música, la cantante también reflexionó sobre la relevante fecha que llega en menos de dos semanas, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

"Para mí siempre ha sido un día emotivo, y marzo en general. (...) Yo siempre he estado muy agradecida al circulo de amigas y proyectos en los que he trabajado porque siempre me han dado ese recibimiento y aceptación que yo anhelo", dijo.

Sin embargo, reconoció que ciertos círculos "como las 'terf'" (siglas en inglés de feminista trans excluyente) todavía "por alguna cuestión de su ignorancia" no le dan lugar en la lucha feminista a las mujeres trans.

Aun así, dijo, es positiva y confía en que poco a poco la lucha de todas "y el trabajo de uno mismo" vaya haciendo mella y se logre el cambio.

"Mientras yo siga haciendo canciones va a haber alguna que le vaya a encantar a una 'terf' y ya va a cambiar su punto de vista, y esperemos que así también el mundo. Por eso es importante estar visibilizando a las minorías", terminó.