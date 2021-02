El Liceu estrena la ópera contemporánea de Benjamin "Lessons in Love and Violence"

Barcelona (España), 23 feb (EFE).- El Gran Teatro del Liceu de Barcelona acogerá el próximo 26 de febrero el estreno en España de la ópera contemporánea "Lessons in Love and Violence", del reputado compositor George Benjamin, con liberto de Martin Crimp y puesta en escena de Katie Mitchell.

La obra, una coproducción de seis teatros operísticos europeos, entre ellos el Liceu y el Teatro Real de Madrid, y la Lyric Opera of Chicago, explica la relación entre el rey Eduardo II y su amante Piers Gaveston.

Del 26 de febrero al 11 de marzo el público del Liceu podrá disfrutar de la obra, que posteriormente viajará al Teatro Real en Madrid.

En la rueda de prensa de presentación celebrada este martes, el director artístico del Liceu, Víctor García de Gomar, ha destacado la "heroicidad" que ha supuesto poder traer esta ópera a Barcelona, a pesar de las dificultades derivadas de la covid-19, y ha celebrado que el teatro siga, a pesar de todo, con la "tradición" de presentar ante su público grandes obras como "Lessons in Love and Violence", que debutó en 2018 en el Royal Opera House de Londres.

Según García de Gomar, se trata de una obra "un poco intimista, casi de teatro de cámara, de inspiración medieval pero con una estética muy contemporánea, en la que se explican una cadena de fatales acontecimientos durante 90 minutos de enorme intensidad".

"Deseamos que las personas no vengan con prejuicios porque se llevarán una enorme ola de música con mayúsculas, una puesta en escena de grandísima precisión, con grandes firmas", ha agregado.

Por su parte, el director musical, Josep Pons, que dirigirá a la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceu, ha destacado la calidad de Benjamin como compositor, al que ha considerado como "uno de los absolutamente grandes" de la historia de la música clásica.

Sobre las dificultades añadidas provocadas por la covid-19, el director ha explicado que las medidas de seguridad y el respeto de la distancia de seguridad han obligado a ampliar el foso de la orquesta hasta las cuatro primeras filas de la platea.

Tras el éxito en el Liceu en 2016 de la obra "Written on Skin", del mismo compositor y libretista, el estreno de "Lessons in Love and Violence" es una de las grandes citas esperadas de la temporada.

En palabras de Pons, la obra "marca el camino de la ópera del siglo XXI. Enlaza con los grandes títulos del pasado y, sobre la base de un gran texto, se abre hacia nuevas propuestas estéticas, como en su día lo hicieron Mozart, Wagner, Verdi, Debussy o Britten".

Una pieza como "Lessons in Love and Violence" pide cantantes excepcionales, ya que la música vocal de Benjamin exige una dimensión dramática bien trabajada y el control firme de la respiración, ha explicado el director.

Las voces que participarán en el Liceu coinciden en varios nombres con los del estreno en Londres en 2018: el barítono Stéphane Dégout retomará aquí el papel del rey, mientras que el contratenor Samuel Boden repetirá como hijo y el tenor Peter Hoare se convertirá de nuevo en Mortimer.

Al reparto se añade el papel de Isabel, el más exigente, que recaerá esta vez en la soprano Georgia Jarman, mientras que el bajo Daniel Okulitch defenderá el personaje de Gaveston, el amante del rey.

Completan el elenco vocal Isabella Gaudí, Gemma Coma-Alabert y Toni Marsol, los únicos tres cantantes del reparto que ya han actuado en el Liceu.

La actriz Ocean Barrington-Cook, que ya hizo de hija del monarca en el Covent Garden, repetirá aquí el papel, que, a pesar de ser mudo, tiene una importancia crucial -tal como se podrá ver- al final de la historia.

La ópera está dividida en siete escenas y la música avanza de manera "fluida e ininterrumpida", según el Liceu, aunque también hay momentos para la reflexión, la belleza y la calma, que Benjamin reserva, especialmente, a las transiciones entre las escenas.