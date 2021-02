Jane Santos, la voz dominicana de Michelle Obama y Kamala Harris

Miami, 23 feb (EFE).- La actriz dominicana Jane Santos ha prestado su voz hispana a dos "mujeres con los ovarios bien puestos y a la vez compasivas y cálidas con los demás", como define a la exprimera dama Michelle Obama y a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en una entrevista con Efe.

Santos es la única narradora del audiolibro publicado este martes "Las verdades que sostenemos", la versión en español de "The Thruths We Hold: An American Journey", el libro de memorias de la primera mujer que llega a la Vicepresidencia de este país en su historia.

Antes hizo lo propio con "Mi historia", de Michelle Obama; con "No hay vuelta atrás", de la filántropa Melinda Gates, y con novelas de Isabel Allende, Stephen King, Danielle Steel o Margatet Artwood, entre otros trabajos de "voice acting" o actuación de voz.

Nacida en Santo Domingo, Santos llegó a Estados Unidos hace 10 años y ha actuado en películas de Hollywood y en series como "Criminal Minds" o "General Hospital".

UNA TAREA "RETADORA"

A preguntas de Efe afirma que la diversidad es un valor en alza en la meca del cine y, aunque reconoce que no existe todavía la igualdad entre actores blancos e hispanos, asevera que la industria "está tratando" de reducir la brecha.

Como narradora de audiolibros, Santos tiene que hacer uso de sus dotes de actriz, pues no se trata de leer sin más el libro sino que debe interpretar personajes y a veces muchos en un mismo trabajo.

Antes de grabar y de acordar con el director y productor del audiolibro cómo lo va a abordar, realiza una lectura en profundidad de la obra y una investigación sobre el autor del libro y su estilo.

Según dice a Efe, su "sello", con el que ha logrado hacerse un nombre en la "actuación de voz", es "moldear la voz y la actitud" del personaje a partir de su carácter y sus cualidades principales y buscar que sus palabras suenen genuinas y fieles al texto.

"Si la versión ya fue realizada en inglés, la escucho con atención, para estar lo más empapada posible acerca de la historia y ser lo mas fidedigna posible, aunque con mi propio estilo", agrega.

Narrar un audiolibro es siempre es una tarea "retadora" y en el caso de personas de carne y hueso que a la vez son figuras públicas significa cargar con una "gran responsabilidad sobre los hombros".

Santos dice no saber si Kamala Harris, que grabó con su propia voz una de las versiones del audiolibro "The Thruths We Hold", ha escuchado la versión en español, pero le gustaría que haya sido así y haya aprobado su trabajo.

KAMALA NOS HA ROBADO EL CORAZÓN

Al respecto subraya que nunca deja que su admiración por una persona a la que debe prestar la voz interfiera en el resultado de la narración.

"Kamala Harris nos ha robado el corazón a tantas mujeres, a tantas personas, por esas características tan hermosas que tiene", dice Santos, quien destaca de la vicepresidenta su firmeza y calidez, unas cualidades que, según dice, también halló en la esposa del expresidente Barak Obama cuando grabó "Mi historia".

En los libros de ambas afroamericanas encontró mujeres con unas historias de vida interesantes y grandes responsabilidades y que a la vez tienen cercanía y compasión hacia la gente y no temen hablar de aspectos de su vida privada, como las crisis matrimoniales en el caso de Michelle Obama.

El audiolibro "Las verdades que sostenemos" está disponible en Megustaleer.com y Audible.com, según un comunicado publicado con motivo de su lanzamiento.

"Ha sido un honor narrar la historia de una mujer tan exitosa, fuerte e inteligente y poder dar a conocer de una manera transparente a la vicepresidenta de nuestro país. El libro tiene muchas anécdotas interesantes y ofrece muchos aprendizajes, es una inspiración para todos", subraya Santos en ese comunicado.

Uno de los últimos trabajos de Santos en este campo antes del libro de Harris fue el audiolibro "Gambito de Dama" (The Queen's Gambit), coincidiendo con el estreno en Netflix de la popular serie basada en este libro de Walter Tevi.

La actriz y narradora dice que disfrutó mucho haciendo los audiolibros de la escritora chilena Isabel Allende "El amante japonés" y "Una isla bajo el mar".

Pero si hay algo le gustaría hacer es ponerle voz a una novela de Julia Álvarez, la escritora estadounidense de origen dominicano autora, entre otras obras, de "En los tiempos de las mariposas" o "De cómo las muchachas García perdieron el acento".

Sobre su trabajo como actriz y cómo en general los actores latinos pueden ser más tenidos en cuenta en la meca del cine dice que lo importante para ello es contar con guionistas, productores y realizadores dispuestos a hacer buenas "historias de latinos".

Ana Mengotti