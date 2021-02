Alyson Hannigan: "Los niños no quieren ser tratados de modo condescendiente"

Los Ángeles (EE.UU.), 17 feb (EFE).- No menospreciar a los más pequeños y hablarles de tú a tú. Esa es la receta para el éxito con los niños de Alyson Hannigan, conocida por "How I Met Your Mother" (2005-2014) y "Buffy the Vampire Slayer" (1997-2003) y que presenta el viernes en Disney+ la cinta familiar "Flora & Ulysses".