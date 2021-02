Kalimba suma a Fabiola Guajardo a su discográfica y colaboran con Yhezid

México, 11 feb (EFE).- El cantante mexicano Kalimba vive una nueva faceta de su carrera como director de su empresa discográfica Ark Records y suma a Fabiola Guajardo a sus artistas con la canción "Contigo", un tema en el que él mismo comparte créditos con el cantautor Yhezid y la propia actriz.

"Cuando empezamos a firmar artistas hace un año y medio comenzó un reto diario de entender quién era yo como artista, quien soy ahora y la 'chamba' (trabajo) de nosotros como 'management' es agarrar todos estos sueños que tienen los artistas y darles forma, un motivo", asegura el músico.

"Contigo", es el tema con el que Guajardo comienza oficialmente su carrera musical como solista tras varios años de hacer fama en series y películas y estar consolidada en la actuación.

Sin embargo, la actriz ha formado parte de proyectos musicales como "Reinas de Corazones", en donde aun comparte créditos con mujeres de varios ámbitos del espectáculo.

No obstante, fue hasta su llegada con Ark Records, que ha podido encontrar su propia voz y estilo a la hora de hacer música y cantar, que es a su vez uno de sus sueños de la infancia.

"A mí desde niña me ha gustado la música, mi papá canta divino, mi hermano también, crecí con música. Platicando con Kalimba se dio la oportunidad de hacer esto, le dije que hiciéramos algo, me escuchó cantar y me dijo, 'perfecto vamos a componer'", recuerda la actriz de "Preso No. 1" (2019).

De la mano de Kalimba, Oscar Calderón y Yhezid, Fabiola comenzó a escribir y a componer canciones y ahora ya tiene cuatro temas que pronto saldrán a la luz y que espera con emoción.

"Para mí fue un proceso nuevo, mágico que me enamoró por completo y te puedo decir que quiero seguir haciendo música porque me encanta, así fue como nació 'Contigo'", asevera Fabiola quien no tiene planes de dejar la actuación.

El tema es una canción de pop urbano que habla sobre las añoranzas de tener cerca a la persona amada y aunque fue develado hace algunos días por algunas plataformas musicales, este jueves presentan el divertido video con el que esperan que la gente se identifique aún más.

Esta no es la primera vez que Yhezid trabaja con Kalimba, además de ser otro de los artistas firmados de la disquera del exintegrante de la banda OV7, el compositor ha podido compartir con él tres temas, por lo que ambos expresan su admiración mutua.

"Estoy contentísimo de participar en esa canción. Con Fabiola no había tenido la oportunidad de trabajar hasta ahora, es una persona súper agradable, el proceso creativo se disfrutó muchísimo, nos divertimos mucho, Kalimba es un genio y un artista consolidado", aseguró Yhezid.

PROYECTOS INDIVIDUALES

En el plano individual, cada uno de los artistas guarda ciertos proyectos. Yhezid está a la espera de lanzar su sencillo "Mademoiselle" el 17 de febrero como parte del "Round 2" que constituye su primer disco con Ark Records.

Fabiola está al aire con la telenovela "Buscando a Frida", hace un podcast con sus compañeras de Reina de Corazones y pronto comenzará grabaciones de una serie y una película y asegura de después de ello seguirá componiendo, pues sus ganas de hacer música son "adictivas".

Asimismo, después de un año de dedicarse más a la producción de nuevos artistas, Kalimba comienza las grabaciones de sus primeros dos videos de su próximo disco como solista que asegura tiene "prácticamente listo".

El cantante goza de una amplia carrera artística y confesó que uno de sus sueños es hacer crecer a nuevos talentos en Ark Records, como ahora lo hace con Fabiola y Yhezid. E