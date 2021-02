Shaka King: La revolución de los Panteras Negras era integral, no superficial

Los Ángeles, 10 feb (EFE News).- El asesinato de Fred Hampton a manos del FBI y el legado de los Panteras Negras dan forma a "Judas and the Black Messiah", una potente película que suena para los Óscar y cuyo director, Shaka King, aseguró que estos activistas negros y radicales buscaban una transformación absoluta de la sociedad.

Fotografía cedida por Warner Bros. donde aparece el director de cine Shaka King, durante el rodaje de su película "Judas and the Black Messiah". EFE/Warner Bros./SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)