Fleetwood Mac reedita "Live", su primer disco en directo

Madrid, 10 feb (EFE).- La banda británica Fleetwood Mac lanzará el próximo 9 de abril la nueva edición de su primer disco en directo, "Live", publicado en 1980, canciones que fueron extraídas de los conciertos en vivo de las giras "Rumours Tour" y de "Tusk Tour".?

Fleetwood Mac, grupo nacido en la década de los 60 en Londres, publicó su primer disco en directo en 1980, "un trabajo que capturó toda la energía y creatividad que la formación clásica del grupo británico desplegaba sobre un escenario", según ha explicado este miércoles en nota una nota

"Fleetwood Mac Live" se grabó durante la gira de "Tusk" (1979/80) y contenía versiones en directo de grandes clásicos como "Dreams", "Go Your Own Way", "Rhiannon" o "Don't Stop."

En menos de dos meses, el sello discográfico Rhino publicará una nueva versión del disco que contiene la versión remasterizada del álbum original (en vinilo y CD), además de una hora de material inédito en directo grabado entre 1977 y 1982 y recogido en un tercer CD.

Catorce canciones grabadas en las giras de "Tusk" (1979/80), "Rumours" (1977) y "Mirage" (1982). La caja incluye también un single vinilo 7" con dos maquetas inéditas de "Fireflies" y "One More Night" y un libreto repleto de fotos inéditas, además de un itinerario de la gira "Tusk Tour" y un texto reciente del escritor David Wild.

Este grupo, que ganó popularidad en la década de los 70, ha conseguido que sus canciones pasen de generación en generación. E