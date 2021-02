Sergio García: "La portada del New Yorker es un referente mítico"

Nueva York, 10 feb (EFE News).- "La portada del New Yorker es un referente mítico al que todos aspiramos algún día o, más bien, todos soñamos con poder publicar" en ella, asegura a Efe en una entrevista el ilustrador español Sergio García (Guadix, 1967), que acaba de cumplir su sueño: que los lectores de la emblemática revista de la Gran Manzana detengan la mirada en su obra antes de adentrarse en las páginas de esta publicación.

Portada de The New Yorker con el dibujo de Sergio García Sánchez del dandy de la marca de la revista, Eustace Tilley, enmascarado y con una jerenguilla en la mano. EFE/The New Yorker