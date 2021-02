Puertorriqueño Milly busca "colarse" en género urbano de la mano de Farruko

San Juan, 9 feb (EFE News).- El novel artista urbano puertorriqueño Milly busca "colarse" en el movimiento latino de la mano de Farruko, uno de los principales intérpretes del género callejero, y ambos pertenecientes a la compañía de discos Carbon Fiber Music.

Y es que según explicó este martes a Efe Carlos Javier Sánchez Troche, nombre verdadero de Milly, la oportunidad de obtener éxito en la música se ha dado, al momento, tras el lanzamiento del tema "No te enamores" (remix)", en el que colaboran los puertorriqueños Farruko, Nio García y Jay Wheeler, y el dominicano Amenazzy.

"Ahora mismo es el tema más grande que he tirado, que anda rompiendo y más 'pegao' (que tiene éxito)", resaltó Milly, de 26 años y cuyo nombre artístico proviene de la palabra "milenial".

"Vengo a comerme el mundo, a romper con to'. No vengo a fantasmear (disimular). Estoy más concentrado que un jugo de china, trabajando todos los días y trabajando con Farruko todos los días, creando y aprendiendo", afirmó.

Según explicó Milly, su carrera musical empezó como bailarín y coreógrafo de diferentes artistas, entre ellos el dúo puertorriqueño de reguetón de Jowell y Randy, el grupo cubano Gente D zona, y el reguetonero Pucho.

No obstante, reconoció que además del baile otro talento que tenía y que podía explorar era el de liricista, el cual comenzó a experimentar en la plataforma musical puertorriqueña Freestyle Mania, la cual le da la oportunidad a nuevos talentos a descargar vídeos improvisando temas o compitiendo con otros colegas.

En dicha página, la cual cuenta con casi 700.000 seguidores, es donde actualmente los artistas de renombre, incluyendo a Farruko, exploran a estos nuevos intérpretes.

"Así se exponen los talentos nuevos gratuitamente. Y por ahí es que los artistas siguen firmando a otros. Esta página está bien grande", resaltó Milly, criado en Puerta de Tierra, sector del Viejo San Juan.

Independientemente, Milly lanzó su primera canción "Pa Mi Na Ma" en 2016. Rápidamente atrajo la atención del trapero puertorriqueño Lary Over, quien colaboró en su siguiente canción, "Amber Rose".

En 2018, Milly lanzó una colaboración con Benny Benni y Ninjiizu titulada "Ya No Eres Mía", y continuó con "Celos" al final de 2018.

Pero, tras ser descubierto por Farruko, Milly comenzó a lanzar temas en las principales plataformas musicales, entre ellas, "No", que actualmente cuenta con sobre 17 millones de reproducciones en Spotify.

"No" es el tercer tema más escuchado de Milly en Spotify, después de "No te enamores" (remix)", con 36 millones de reproducciones, y "Date tu guille", con 23 millones, que cuenta además con las colaboraciones de Farruko, Lary Over, Rauw Alejandro, Myke Towers y Sharo Towers como productor.

En "No" colaboran Farruko, Miky Woodz, Sech y Gigolo & La Exce, y se ubicó en el Top 50 de las listas de Hot Latin Songs de Billboard. Asimismo, el vídeo de la canción sobrepasó 36 millones de vistas solo unas semanas después de su estreno, ingresando en las listas de Top Songs 50 Global y Top Music Videos 30 Global en YouTube.

"Nací para la música y es el motor que me dirige en la vida. Me gusta poner a gozar a mi público, sacarle una sonrisa en medio de una intensa jornada. Mi música es para disfrutarla 24 horas, no solo en los momentos de asueto. Por eso, soy exigente conmigo al lanzar un tema", destacó.

Milly, también conocido por el tema "Lucifer", dijo que está preparado para sacar un "EP" (disco de pocas canciones) o lanzar su primer álbum.

"La gente sabe de mí y creo que ya puedo regalarles un disco o un EP que le convenga más a mí y a la compañía", dijo el artista, quien expresó su admiración por Farruko.

"Lo veo más bien como un amigo, una persona superhumilde. Tenemos buena confianza. Lo que he aprendido en este poco tiempo es que trata de entender todo, trata de ponerse en los zapatos de todos. Lo importante es el respeto por encima de todo, igual que la lealtad y la humildad", mencionó.