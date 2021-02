El documental chileno "El agente topo" será doble semifinalista en los Óscar

Los Ángeles (EE.UU,), 9 feb (EFE).- La película chilena "El agente topo" figura entre los semifinalistas al Óscar al mejor documental y también entre los precandidatos a la estatuilla a la mejor película internacional, anunció este martes la Academia de Hollywood.

"El agente topo", de la cineasta Maite Alberdi, será semifinalista del Óscar a la mejor cinta internacional junto a otras dos películas latinas: "Ya no estoy aquí" (México) y "La llorona" (Guatemala).

El listado definitivo de las películas candidatas en todas las categorías de los Óscar se dará a conocer el próximo 15 de marzo, mientras que la gran gala del cine se celebrará el 25 de abril (dos meses después de lo previsto debido a la pandemia). (México) y "La llorona" (Guatemala).

Desde su estreno en enero de 2020 en el Festival de Sundance, la cita más importante para el cine independiente en todo el mundo, "El agente topo" ha recorrido el planeta cosechando aplausos y ha obtenido premios en certámenes como el Festival de San Sebastián.

Este documental cuenta la historia de Sergio, un tragicómico octogenario que ejerce de espía en una residencia de la tercera edad para averiguar posibles malos tratos.

"No tengo ninguna expectativa (de cara a los Óscar), tengo tranquilidad y estoy muy contenta de haber trabajado con un equipo que lo ha dado todo y que ha invertido harto tiempo para hacer la campaña", dijo Alberdi en una entrevista con Efe hace menos de un mes.

"El agente topo" es una coproducción de Chile, España, Países Bajos, Estados Unidos y Alemania.

Respecto a los precandidatos al mejor documental, "El agente topo" comparte lugar con "All In: The Fight for Democracy", "Boys State", "Collective", "Crip Camp", "Dick Johnson Is Dead", "Gunda", "MLK/FBI" y "My Octopus Teacher".

También figuran entre las semifinalistas al Óscar al mejor documental "Notturno", "The Painter and the Thief", "76 Days", "Time", "The Truffle Hunters" y "Welcome to Chechnya".

Por otro lado, "El agente topo", "Ya no estoy aquí" y "La llorona" se verán las caras por el Óscar a la mejor película internacional (antes mejor cinta en lengua extranjera) con "Quo Vadis, Aida?" (Bosnia y Herzegovina), "Charlatan" (República Checa), "Another Round" (Dinamarca), "Two of Us" (Francia), "Better Days" (Hong Kong) y "Sun Children" (Irán).

También aparecen como semifinalistas de este apartado "Night of the Kings" (Costa de Marfil), "Hope" (Noruega), "Collective" (Rumanía), "Dear Comrades!" (Rusia), "A Sun" (Taiwán) y "The Man Who Sold His Skin" (Túnez).