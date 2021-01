Rob Zombie vuelve a la música tras cinco años en silencio

Madrid, 30 ene (EFE).- Tras cinco años en silencio, el músico y director de cine Rob Zombie lanzará un nuevo trabajo, "The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy", un disco con diecisiete canciones que saldrá a la venta el próximo 12 de marzo.

"Es un disco clásico de Zombie", han explicado este sábado desde la productora, que detalla que temas como "The Eternal Struggles of the Howling Man" o "Get Loose", tienen "alta tensión".

Los fans de Zombie (Haverhill, Massachusetts, Estados Unidos, 1965) ya pueden escuchar su segundo sencillo, "The Eternal Struggles Of The Howling Man", que llega acompañado de un vídeo.

Icono del rock y director de cine con una visión única, Rob Zombie, que ha vendido más de 15 millones de discos, ha retado a sus audiencias continuamente gracias a su forma de alargar las fronteras de la música y el cine.

Ha recibido siete nominaciones al Grammy y es uno de los pocos artistas con éxito tanto en la industria de la música como en la del cine, en donde ha escrito y dirigido ocho largometrajes que han sumado más de 150 millones de dólares de taquilla.