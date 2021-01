Jimmy Humilde: "Somos del pueblo, de la calle y te decimos la verdad"

México, 28 ene (EFE News).- Jimmy Humilde no es un hombre de negocios al uso. Su vocación es ayudar a jóvenes a triunfar en la música y revivir la cultura mexicana en la frontera de Estados Unidos con humildad y autenticidad. "Somos del pueblo, de la calle y te decimos la verdad", dijo a Efe sobre la discográfica Rancho Humilde.

Fotografía cedida hoy, por The 3 Collective, donde se observa al empresario Jimmy Humilde, mientras posa en Ciudad de México (México). EFE/ The 3 Collective SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS CRÉDITO OBLIGATORIO