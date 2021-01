Secuoya Studios adquiere los derechos de "El Zorro" para producir una serie

Madrid, 28 ene (EFE).- Secuoya Studios ha adquirido los derechos de El Zorro, personaje creado por Johnston McCulley en 1919, para producir una nueva serie de difusión global bajo la dirección de Javier Ruiz Caldera ("Anacleto agente secreto", "Promoción fantasma").

Así lo ha anunciado hoy David Martínez, director de ficción de la compañía, durante la rueda de prensa 'online' de lanzamiento oficial de estos estudios, liderados por el exembajador estadounidense en España James Costos e integrados en el Grupo Secuoya que preside Raúl Berdonés.

El objetivo de Secuoya Estudios es convertirse en el "principal estudio de contenidos en español", ha señalado el director de gestión José Manuel González Pacheco, produciendo 35 proyectos al año con un volumen de negocio de unos 125 millones de euros (más de 150 millones de dólares), en un horizonte de entre 3 a 5 años.

La productora tiene su principal sede en Madrid, donde el Grupo Secuoya tiene en desarrollo el Madrid Content City, un "hub" audiovisual de 140.000 metros cuadrados (22.000 están ya operativos), con estudios de grabación, oficinas, áreas de ocio y comerciales.

También tiene oficinas en Los Ángeles y Miami y tiene previsto abrir nuevas en Bogotá, México, Santiago de Lima y Chile, según han anunciado hoy sus responsables.

La serie sobre El Zorro, personaje que fue llevado al cine por Antonio Banderas y que le abrió las puertas en Estados Unidos, es uno de las decenas de proyectos que tienen en marcha, y contará con John Gertz -productor de las películas de Banderas- y el expresidente de Sony Pictures Andy Kaplan entre sus productores ejecutivos.

David Martínez ha desvelado que esta nueva versión tendrá "una presencia femenina enorme". El personaje de El Zorro seguirá siendo Diego de la Vega, pero tendrá una antagonista, una mujer india que le disputará la máscara.

Tras el rodaje de "Supernormal", una serie original para Movistar+ dirigida por Emilio Martínez-Lázaro, el área de series ha implementado en los últimos meses el desarrollo de otros proyectos como la versión en habla hispana de "The School of the Americas", de Lesley Gill o una ficción en torno al primer viaje de Cristóbal Colón, basado en "La pérdida del paraíso", de José Luis Muñoz.

En el apartado de adaptaciones también han anunciado la serie de libros del escritor gallego Domingo Villar sobre el comisario Leo Caldas, una adaptación de la novela de Javier Cercas premiada con el Planeta, ("Terra alta"), el cómic de Henar Álvarez "La mala leche", y otro de Kevin Grevioux, aun por publicar, sobre "una superheroína latina".

Y coproducciones como "La Isla", con la chilena Tiki Pictures, que rodarán en la isla de Pascua; otro proyecto con Morena Films, dirigido por Javier Ruiz Caldera y creado por Carmen Fernández Villalba y Carlos Portela y una serie de terror protagonizada por Álvaro Morte con Jaume Balagueró en la dirección junto a Infinito Films.

También está en fase de desarrollo una serie juvenil en coproducción con Argentina e Italia llamada "Campamento Newton" que se rodará en las islas Canarias y se desarrollará en "un campamento de verano en el que sucede algo extraordinario"; y una comedia sobre el universo del fútbol femenino con los guionistas y directores Teresa Bellón y César F. Calvillo.

Por otro lado, Secuoya Studios seguirá apostando por el cine, tienen cuatro estrenos por delante y cinco películas en fase de rodaje y preproducción.

Pendientes de estreno están "Mamá o Papá", de Dani de la Orden con Paco León; "Solo una vez", basada en la obra de Marta Buchaca con la dirección de Guillermo Ríos y protagonizada por Ariadna Gil, Alex García y Silvia Alonso; "Con quien viajas", de Hugo Martín, y "La piel en llamas", con Óscar Jaenada y Fernando Tejero al frente del reparto.

Asimismo, se encuentran en pleno rodaje "El Test", coproducida junto a Atresmedia Cine y Warner Bros bajo la dirección de Dani de la Orden, y "Heroínas del barrio", dirigida por Ángeles Reine; y en preproducción "Todos lo hacen" (Hugo Martín), "Solos" (Guillermo Ríos) y la adaptación de la novela "Botas de colores para días de lluvia" de los "influencers" María G. de Jaime y Tomas Paramo.

La idea, según el responsable del área Eduardo Campoy, es producir entre 3 y 5 películas al año, con una apuesta especial por los directores noveles.

Finalmente Secuoya Studios ha avanzado que tienen en desarrollo una veintena de proyectos que han llamado "unscripted" y que incluyen documentales, docuseries y programas, entre los que han destacado una serie documental con el pianista y escritor James Rhodes y "nuevos formatos" con figuras como Carlos Saura y José Andrés.