Ministro cubano se enfrenta con activistas durante una protesta pacífica

La Habana, 27 ene (EFE).- El titular cubano de Cultura, Alpidio Alonso, se encaró este miércoles con un grupo de activistas y artistas independientes concentrados frente a la sede del Ministerio en La Habana, en un plante pacífico que terminó con la detención de las personas que protestaban.

Tras varios encontronazos verbales entre activistas y funcionarios del Ministerio, Alonso propinó un manotazo dirigido al teléfono móvil de uno de los asistentes, un periodista independiente que estaba grabando los hechos. El incidente quedó registrado en vídeo y circula ampliamente en redes sociales.

"Cuando pasan cosas como esa hay que asumir el riesgo de que hay algún que otro empujón o manotazo y nosotros lo asumimos para enfrentar una provocación", declaró posteriormente el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, en una rueda de prensa.

El incidente se desató cuando, por parte de los artistas, acudió al lugar un grupo de entre 20 y 30 personas en lugar de los tres portavoces acordados -según el Ministerio-.

El grupo pretendía protestar por las detenciones de varios de sus compañeros, que a primera hora del día habían sido puestos bajo arresto domiciliario o aprehendidos sin motivo por patrullas policiales.

El viceministro Rojas recibió a los concentrados frente a la entrada y les invitó a entrar, pero éstos se negaron a entablar un diálogo mientras otros miembros del grupo permanecieran detenidos y en ese momento en paradero desconocido, según confirmó a Efe un simpatizante de los activistas que se encontraba en el lugar.

Además del manotazo del ministro, un grupo de funcionarios salió a gritar consignas y acusaciones contra los artistas, que finalmente fueron detenidos por la policía e introducidos en un coche patrulla y un autobús, según el testigo.

Los sucesos se producen en la víspera del 168 aniversario del nacimiento del prócer independentista cubano José Martí -fecha que desde hace años integra el calendario de celebraciones oficialistas- y justo dos meses después de la inédita concentración frente al Ministerio de Cultura del 27 de noviembre de 2020, en la que más de 300 personas pidieron al Gobierno diálogo y el cese de la represión por razones ideológicas.

Además de los artistas varios periodistas independientes denunciaron la presencia de vigilancia policial para impedirles salir hoy de sus casas, mientras el servicio de internet móvil sufrió interrupciones y presentó problemas durante las horas que siguieron al incidente.

En su comparecencia posterior al suceso, Rojas acusó a los artistas disidentes de haber organizado una "provocación" y aseguró haber dado a los concentrados su compromiso de interesarse por los detenidos.

En la primera reunión entre ambas partes el pasado 27 de noviembre, los artistas confirmaron que Rojas había aceptado como condición para el diálogo el cese de las detenciones y los arrestos domiciliarios, pero estos se han seguido produciendo e incluso llegaron a ser muy frecuentes las semanas siguientes a la histórica jornada.

"Yo no puedo hacer la promesa porque no es mi competencia de que los órganos del orden interior no vayan a actuar contra una provocación", respondió hoy el viceministro, preguntado por Efe sobre el motivo de los arrestos arbitrarios. EFE

