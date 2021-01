Ara Saldívar sigue sus sueños y demuestra su talento con música y actuación

México, 26 ene (EFE).- Ara Saldívar conoció su vocación a los nueve años, cuando pisó los escenarios de un concurso infantil televisivo de talentos. Sin embargo, pasarían muchos más para que retomara sus sueños y se dedicara a sus dos pasiones: la música y la interpretación.

"La música ha sido siempre una de las cosas que más me gustan. Estuve en 'Código Fama' de chiquita y creo que tuvieron que pasar varias cosas para poder hacerlo de manera profesional. Siempre he pensado que todo llega a su tiempo", asegura este martes la también actriz en entrevista con Efe.

Su terquedad y sus ganas de incursionar en televisión llevaron a Ara de Tamaulipas a Monterrey para hacer una prueba y poder formar parte de la segunda generación de concursantes de "Código Fama" (2003-2005).

"Mis papás me llevaron al 'casting' como para que ya dejara de molestar porque siempre fui muy necia con lo que quería. Yo creo que ya tenía harto a mi papá y me han de haber llevado sin pensar que me iba a quedar", recuerda la cantante.

Pero las predicciones de sus padres fueron erróneas y Saldívar formó parte del espectáculo. A pesar de no ser la ganadora encontró ahí su pasión y su vocación.

"Yo desde chiquita sabía que el mundo de la música, de los escenarios y de los reflectores era lo que a mí me apasionaba. Pero yo regresé a mi ciudad y terminé mi carrera y tuvieron que pasar cosas para que me sintiera preparada física y mentalmente para salir a la lucha de este medio tan complicado", asegura Saldívar, de 27 años.

Ara estudió la licenciatura en Nutrición y a la par era presentadora de Televisa en Ciudad Victoria. Tiempo después viajaría a la Ciudad de México para trabajar como reportera de espectáculos y en algún punto de su camino decidió dejar su zona de confort para perseguir sus sueños.

Estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) y una de sus primeras oportunidades en el medio artístico fue en la telenovela "Te doy la vida" (2020), donde no solo pudo actuar sino que regresó al canto para ser voz del tema de la historia de amor juvenil que planteaba la serie.

UN LUGAR EN LA MÚSICA

Hasta ahora Saldívar solo ha lanzado tres temas y estos dejan ver un poco del estilo de la cantante.

El más reciente de ellos es "No te duermas", una canción balada pop con un mensaje especial e importante para las personas que mantienen una relación amorosa.

"Es un himno para todas las personas, para que le demos ese recordatorio a nuestra parejas que nos sigan cuidando como lo hacían desde el principio", dice la cantante.

Se trata de una continuación del trabajo que ha llevado a cabo al lado de la productora 3KMKZ, presidida por Pepe Pyo Portilla, Héctor Mena y Oliver Ososanto García, a quienes llegó gracias a su participación en "Te doy la vida".

"Caí en súper buenas manos. Son unos chicos muy talentosos que saben muchísimo de música y entienden perfecto lo que quiero compartirles. No son productores que imponen, ellos suman al artista al momento de hacer la composición", menciona.

Además, Saldívar explica que aún se encuentra en la etapa de exploración de su propio sonido y estilo, y lo ha hecho de la mano de sus productores.

"Yo soy de la idea de experimentar, de hacer, de deshacer en este proceso musical y creo que con 3KMKZ lo estoy logrando. Quiero encontrar mi sello y no puedo hacerlo si no experimento. Ya experimenté la balada y el urbano, ahora estoy haciendo pop, no sé qué más siga", apunta.

Por ahora Ara espera mostrar nueva música en aproximadamente un mes y medio y se prepara para nuevos proyectos con Televisa.

Según anuncia, uno de ellos puede llegar a ser muy polémico y, aunque no puede revelar más, adelanta que seguirá intentando mezclar la música con la actuación.