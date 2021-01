Presidente de Ecuador lamenta la muerte del violinista japonés Tadashi Maeda

Quito, 23 ene (EFE).- El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, lamentó la muerte este sábado del prestigioso violinista japonés radicado en Quito Tadashi Maeda, de 48 años de edad, a quien calificó como un gran promotor de la música nacional.

"El arte ecuatoriano está de luto con el fallecimiento del virtuoso violinista", comentó Moreno en su cuenta de Twitter, y aseguró que Maeda fue "uno de los músicos más importantes y creativos radicados en el país".

Además, insistió en que Maeda fue un "gran profesor y promotor de las músicas ecuatorianas. Mi abrazo solidario a su familia, amigos y colegas", agregó el mandatario.

Tadashi Maeda, quien colaboraba desde 2010 como director musical de la Fundación "Teatro Nacional Sucre", de Quito, falleció este sábado, según dio a conocer esa misma institución que no proporcionó detalles sobre las causas del deceso del violinista japonés.

"No debemos olvidarnos de amar", parafraseó a Maeda la entidad cultural quiteña al expresar su pesar por el fallecimiento del concertista.

"Nos solidarizamos con sus familiares y amigos en este momento doloroso, en especial con Chinatsu Maeda, su compañera, y sus hijos, Mina y Bungo, con la certeza de que su legado musical y humano perdura en el corazón de todos", agregó la Fundación.

El deceso del violinista japonés ha generado un hondo penar en el ámbito artístico del país.

"Con otras estrellas fugaces va de viaje nuestro Tadashi Maeda. Hermano de la música, admirado, entrañable, nos deja una desgarradura", escribió la cantante Margarita Lasso en su perfil de Twitter.

"Buen viaje, querido Tadashi. No me olvido de lo que me diste", agregó la cantante de música nacional, que se unió al pesar del gremio de artistas del país.

"Triste por la partida del maestro Tadashi Maeda. Es una gran pérdida para nuestro país. Tremendo músico, investigador y amigo. Mi solidaridad para sus familiares y amigos", escribió por su parte la consultora artística Ivette Celi.

"Queremos expresar nuestra sentida nota de pesar ante el fallecimiento de quien en vida fue el maestro Tadashi Maeda, gran violinista y un amante de la cultura y en especial de la música del Ecuador. Que descanse en paz maestro", aseguró el grupo musical Papá Changó.

También la Secretaría de Cultura del Municipio de Quito expresó su tristeza por la muerte del artista de origen japonés. "Gracias Maestro por engrandecer el arte y cultura de nuestro país. Paz en su tumba", colgó la entidad en sus redes sociales.

Nacido en 1972 en un pueblo cerca de Osaka (Japón), Maeda cuajó su carrera musical en la Universidad de Indiana (EEUU) y, tras un paso por Suecia, llegó a Ecuador en 1998, donde finalmente se radicó porque, según él mismo, le cautivó la música ecuatoriana.

Fue designado como productor general del "Teatro Sucre" de Quito en 2005 y fue en ese año cuando grabó su único disco "Identidades". Tras volver por casi un lustro a Japón, retornó a Ecuador para hacerse cargo de la dirección artística de la "Fundación Teatro Nacional Sucre", según se ha reseñado hoy en varios medios de prensa.