The Kinks estrenará en su canal de Youtube una obra de teatro musical

Londres, 21 ene (EFE).- El legendario grupo de rock británico The Kinks estrenará el próximo 29 de enero en su canal de Youtube la obra de teatro musical "The Moneygoround: A One Man Show for One Night Only", que adapta su disco de 1970 "Lola versus Powerman and the Moneygoround, Part One", recientemente reeditado.