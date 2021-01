Iñaki Vázquez, de Fobia: Sé historias del rock mexicano que están borrosas

México, 20 ene (EFE).- El podcast "Leyendas del rock" relata, de una manera muy especial, la historia de este género en México a través de testimonios y anécdotas que nunca fueron contadas, todo a través de la voz de Iñaki Vázquez, miembro fundador de la mítica banda Fobia, quien asegura que recuerda todo con nitidez.

"Yo era abstemio en los años 90, así que me acuerdo mejor que los muchachos...yo los llevé a sus casas, le tuve que decir a las mamás, tuve que manejar el carro, quitarles las llaves... yo me sé muchas historias del rock mexicano que ustedes tienen borrosas, colegas", bromeó el músico en entrevista con Efe.

"Leyendas del rock" estrenó su primer capítulo en el que Paco Huidobro y Javier Ramírez "Chá", miembros de Fobia, grupo en el que es teclista Iñaki, recordaron momentos especiales de sus conciertos y su trayectoria.

El teclista fue seleccionado para dar voz a toda una generación de músicos y artistas y está disfrutando de su papel. Aunque solamente se ha estrenado uno de los doce episodios de la primera temporada, ya está pidiendo a la plataforma Deezer -a través de la que se distribuye el podcast- una segunda entrega.

"Me encanta (el formato). En algunas épocas en la vida he dado conferencias y también he sido siempre muy 'parlanchín'. En las entrevistas' desde los años 80 contestaba aunque la gente está acostumbrada a que los cantantes respondan", contó Vázquez.

Además de Fobia, el podcast también tendrá episodios dedicados a grupos como Santa Sabina, Botellita de Jerez, Moderatto, Molotov, Café Tacvba, Maldita Vecindad, El Tri, Ely Guerra, Julieta Venegas, Zoé y Caifanes, todos referentes del rock mexicano.

TODA UNA VIDA

Con sus testimonios y las narraciones de Iñaki, que también es guitarrista del grupo Moderatto, se logrará ir dibujando la historia de este género, que estuvo prohibido por muchos años pero estalló como una bomba de relojería en la década de 1980.

"A finales de los años 80 empezamos a generar un nuevo rock mexicano. La situación en nuestro país fue particular porque hubo prohibición y marginación del rock durante muchas décadas. Tenemos nuestra propia historia y yo tuve la fortuna de ser uno de los personajes", contó el músico.

Fobia fue fundada en 1987 por un grupo de jóvenes de entre 16 y 19 años, entre los que estaba Iñaki, por lo que desde entonces el instrumentista ha podido acumular recuerdos que ahora adquieren forma en el podcast.

Además, detalló, tiene la ventaja de que ha tenido continuidad en el mundo de la música, a pesar de que en los 33 años de historia de Fobia hubo descansos, ya que al día de hoy son una banda muy vigente que estaba haciendo una gira cuando llegó la cuarentena y Moderatto -fundada en 1999- lo mantuvo conectado a dos de sus compañeros.

"Creo que es por eso que me animé a incluirme en este proyecto. (...) Además son entrevistas hechas de manera tranquila y fáciles de digerir, es como ver a dos colegas hablando. No me voy a chismes porque las bandas siempre nos acabamos peleando y somos relaciones muy disfuncionales. A mí no me interesa y a los fans tampoco", relató.

MOMENTO DE ENTUSIASMO

"Leyendas del rock" llega en un momento de gran vigencia del rock en español después del éxito de la serie documental de Netflix "Rompan todo" y también en un contexto de acceso libre a cantidades ingentes de música e interés por parte de audiencia y músicos jóvenes.

"A lo mucho si te gustaba una banda podías tener acceso a dos o tres discos, ahora tienes acceso a toda la discografía. Entonces ahora los chicos no lo ven como 'ah, es música de mi papá'. Todos los días alguien está descubriendo Led Zeppelin,, escuchando por primera vez "Dark side of the moon" (de Pink Floyd) de principio a fin y le vuela la cabeza", añadió el músico.

Por último, Iñaki quiso romper una lanza a favor de la presencia de mujeres en la historia del rock en México ya que, dijo, las mujeres en el rock mexicano son importantísimas. No dominan en porcentaje pero han dejado una huella maravillosa", sentenció.