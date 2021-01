El cine llega sobre ruedas a la costa de Uruguay

Montevideo, 18 ene (EFE).- En José Ignacio, un pequeño y bello pueblo costero del sureste de Uruguay donde los atardeceres parecen pintados sobre un lienzo, el cine hará su aparición una vez más en la temporada estival, si bien, por la pandemia, en este 2021 llegará sobre ruedas.

Desde este martes, la gente podrá disfrutar durante tres noches de un largometraje, que se proyectará en doble función, pero lo hará a bordo de un vehículo cerrado, en el que escuchará la película por la radio, al estilo de los famosos autocines estadounidenses que la covid-19 devolvió a Uruguay a lo largo de 2020.

Con ese nuevo formato regresa el José Ignacio International Film Festival (JIIFF), que se celebra desde 2011 en este balneario conocido por la cantidad de famosos -nacionales e internacionales- que tienen casa de vacaciones sobre sus arenas.

REINVENTARSE PARA SEGUIR

"En una temporada muy particular está bueno reinventarse y tratar de sacar adelante la mayor cantidad de actividades posibles y en ese contexto está el nuevo formato del Festival de Cine de José Ignacio, que ya lleva muchas ediciones y que realmente es un evento prestigioso", dice a Efe el director de Turismo de la Intendencia (Gobierno de la provincia) de Maldonado, Martín Laventure.

Por ello, agradece la "creatividad" y las "ganas de seguir haciendo cosas" de los organizadores del encuentro.

Además, cuenta que a nivel de eventos culturales y deportivos el departamento más popular del verano uruguayo -donde también se encuentra la famosa Punta del Este- tiene "muchas ofertas", aunque todas al aire libre o en lugares con aforo reducido.

Por su parte, Fiona Pittaluga, directora del JIIFF, cuenta a Efe que están "muy contentos" por hacer el evento.

"En este año tan difícil que exista para nosotros es algo reimportante, porque las películas que teníamos nos parecía clave que se pudieran proyectar y que las pueda ver la gente en pantalla grande", explica.

Además, subraya que en la presente temporada les tocó reinventarse "desde cero" y crear "un nuevo concepto". "La idea del autocine nos pareció que estaba buena, que podía asegurar la no aglomeración y que la gente se sienta tranquila", agrega.

ESTRENOS CONTINENTALES

Con un faro inaugurado en 1877 como principal atracción y una extensísima playa, la península de José Ignacio, ubicada a unos 30 kilómetros de Punta del Este, es uno de los lugares más turísticos -y exclusivos- del verano uruguayo.

Allí, desde 2011 se celebra este festival que ya ha programado en anteriores ediciones filmes como "Parásitos", ganadora de cuatro premios Óscar; "Guerra fría", premiada en el Festival de Cannes de 2018; y "La gran belleza", también ganadora de un Óscar.

En esta oportunidad, entre el 19 y el 23 de enero podrán verse "Nomadland", de Chloé Zhao; "The best is yet to come (Lo mejor está por venir)", dirigida por Jing Wang; y "Druk", de Thomas Vinterberg.

"Hicimos una selección de tres largometrajes que, además, son estrenos en Sudamérica. Tuvimos la suerte de que sean estrenos en todo el continente. Por un lado es lamentable porque no hubo otros festivales y no se pudieron proyectar, pero para nosotros es un honor tener esta primicia. Estamos muy contentos con las tres películas", puntualiza Pittaluga.

También, durante el evento se emitirán cuatro cortometrajes uruguayos aún sin estrenarse en el país y que tiene como fin que se conozca a las próximas generaciones de cineastas.

Finalmente, el último día se agregará un último corto, que será el producto de un taller intensivo de cine para niños, que comenzó a funcionar este sábado y que llevará a los más pequeños a la pantalla grande.

Esta vez, las imágenes podrán verse en tres lugares -la estancia Vik, la urbanización Las Garzas y Pueblo Garzón-, elegidos como si fueran locaciones de cine para que accedan los vehículos y en los que la proyección estará precedida de los bellos atardeceres de José Ignacio.