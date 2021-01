Mexicana Rebecca Jones rompe estereotipos e interpreta a una viuda atípica

México, 8 ene (EFE).- Con la intención de seguir divirtiéndose y continuar en las pantallas de televisión, la actriz mexicana Rebecca Jones aceptó el reto de interpretar en la telenovela "Te acuerdas de mí" a Antonia Solís, una viuda muy inusual que retrata la vida de muchas mujeres en el mundo.

"Pensarías que es viuda, mamá soltera y está amargada y es todo lo contrario, tiene una filosofía de vida muy linda, en general creo que todos los personajes son muy de carne y hueso", dice Jones en entrevista con Efe.

Trabajadora, guapa, hiperactiva y fuerte son características que describen el personaje con el que Rebecca hará una participación especial para la telenovela de Carmen Armendáriz, que verá la luz el 18 de enero por el canal abierto Las Estrellas.

"Es un personaje que se va a quedar en la memoria del público, tiene mucho que ver con muchas mujeres alrededor del mundo que sabemos sacar adelante a la familia solas y además es una persona muy liviana, no es una mamá encimosa, le da mucha libertad a su hija y su relación es tan cercana que son casi amigas", explica.

La historia retrata el romance que la hija de su personaje, Vera (Fátima Molina), vivirá con Pedro Cáceres (Gabriel Soto) mientras ellos se enfrentan a un pasado oscuro que los une de forma misteriosa por las turbias acciones de sus padres.

Se trata de la versión mexicana de la telenovela turca "Reina de la noche" (2016) y aunque el personaje de Jones aparece en la versión original, la actriz asegura que no tomó como referencia dicha producción para la creación de Antonia.

"Normalmente no me gusta ver referencias en el teatro y en el cine de trabajos que voy a hacer, prefiero crear mi propio personaje desde cero", apunta.

Para lograrlo, en esta ocasión contó con el apoyo del director en cuestión, el ganador al premio Ariel en el 2014, Francisco Franco, quien asegura, es su director favorito y amigo.

"No me costó trabajo interpretar al personaje porque Francisco me dio la oportunidad de hacerla con el espíritu con el que soy yo, creo que va a ser muy natural en ese aspecto. Hay situaciones tan dramáticas en la trama, que ver actuaciones muy naturales refrescan la historia", asegura.

En ese sentido, Jones se identifica mucho con la fortaleza y lo trabajadora que es Antonia, quien en la ficción además es una secretaria bilingüe retirada que vive su vida muy libremente.

RETOS Y DIVERSIÓN

La actriz agradece poder trabajar en lo que ama en tiempos tan convulsos como los actuales.

Además, luego de una larga trayectoria en cine, televisión y teatro, los puntos en los que fija su atención a la hora de elegir un proyecto son principalmente las aportaciones que estas le darán a su vida profesional y personal.

"Siempre he tratado de hacer cosas que me diviertan, pero no te puedes cerrar a hacer personajes. A veces por ley divina te toca lo que te tocaba hacer en ese momento, busco aprender como actriz, expandir mis habilidades y seguir en esa caja mágica que se llama televisión", apunta.

Es por eso que sea en formato de telenovela como en "Te acuerdas de mí", o de serie, como su más reciente participación en la tercera temporada de "La casa de las flores" (2019), Jones disfruta de poder ser camaleónica en la pantalla.

Entre sus planes está la realización de una serie de la que poco puede decir, pero adelanta que será estrenada en televisión y plataformas digitales.

A sus 63 años, Rebecca se encuentra agradecida con todos sus seguidores alrededor del mundo y con ganas de seguir trabajando.

También espera que el 2021 sea el año en el que pueda retomar su obra "Una mujer extraordinaria, atrapada en una vida ordinaria", que interrumpió funciones a causa de la llegada de la pandemia.