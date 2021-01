Robert Rodríguez prepara la secuela de "We Can Be Heroes" para Netflix

Los Ángeles (EEUU), 4 ene (EFE).- El director latino Robert Rodríguez anunció este lunes que "We Can Be Heroes", la película familiar que estrenó en Netflix el día de Navidad, tendrá una continuación en la misma plataforma.

"¡Los Heroicos regresarán para un segundo asalto! ¡Estoy ya en pleno desarrollo de la secuela con Netflix!", aseguró en Twitter.

Según las estimaciones proporcionadas por el gigante digital, 44 millones de cuentas de Netflix habrán visto "We Can Be Heroes" en las primeras cuatro semanas desde su lanzamiento.

En el caso de los datos de audiencia de Netflix es recomendable andar con pies de plomo, ya que el método que usa la plataforma para definir un visionado resulta muy controvertido: basta con que un usuario vea un contenido concreto durante dos minutos para que se contabilice.

En cualquier caso, Rodríguez continuará explorando las aventuras de superhéroes infantiles en la secuela de "We Can Be Heroes" aunque por ahora no ha aclarado si también se sentará en la silla de director en esta nueva cinta.

Rodríguez es uno de los autores más singulares de Hollywood, puesto que en su filmografía es capaz de combinar festivales de sangre y violencia para adultos como "Sin City" (2005), "From Dusk Till Dawn" (1996) o "Planet Terror" (2007) con fantasías para los más pequeños como "Spy Kids" (2001).

"La gente me pregunta eso mucho y creo que es solo raro porque a menudo la gente no consigue tener esa dualidad en sus carreras", señaló en una entrevista con Efe en diciembre.

"Todos los que tenemos hijos tenemos una dualidad: está quien eres cuando estás con tus colegas jugando al billar y está la persona que eres cuando estás en casa con tus niños. Son dos personas muy separadas. Cuando salgo con mis amigos somos 'Sin City' o 'Machete' (2010), pero cuando estoy en casa con mis hijos soy 'Spy Kids'", defendió.

Con la joven latina YaYa Gosselin al frente, "We Can Be Heroes" tenía también en su reparto a figuras muy consolidadas como Pedro Pascal, Priyanka Chopra o Christian Slater.

La cinta se centra en una invasión alienígena que logra capturar a todos los superhéroes de la Tierra, por lo que serán sus hijos, todavía con algunos problemas para controlar y dominar sus poderes, los que tendrán en sus manos la salvación del planeta.