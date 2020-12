La música cubana desafía a cielo abierto en Miami el cierre de un año aciago

Miami, 30 dic (EFE News).- Una historia de amor entre un cubano recién llegado a EE.UU. y una "gringa" sirve de base al espectáculo a cielo abierto y estilo Broadway "Cuba Under the Stars", que cerrará este aciago 2020 en un Miami marcado por el distanciamiento social y el toque de queda.

Fotografía sin fecha cedida por Cuba Under the Stars de la cantante cubana Albita Rodríguez presentándose con los bailarines durante el espectáculo en Miami (Fl. EEUU.). EFE/Danilo González/Cuba Under the Stars/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS