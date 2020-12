El Ballet Nacional de Cuba festeja el centenario de Alicia Alonso

La Habana, 20 dic (EFE).- El Ballet Nacional de Cuba (BNC) celebra esta semana el centenario del nacimiento de la legendaria bailarina Alicia Alonso (1920-2019), quien fuera por largos años y hasta su muerte hace un año la directora general de la prestigiosa compañía de danza clásica.

En vísperas del centenario de Alonso, nacida el 21 de diciembre de 1920, el BNC celebra a partir de este domingo tres galas artísticas junto a otras grandes compañías de danza de la isla en su sede permanente, el Gran Teatro de La Habana, rebautizado con el nombre de la icónica bailarina cubana hace cinco años.

El homenaje abrirá con fragmentos de ballets que recuerdan especialmente las interpretaciones de Alonso, "Giselle" y "Carmen", cuyos personajes homónimos marcaron la celebridad en su larga trayectoria artística y del repertorio de la compañía de ballet clásico fundada por ella en 1948.

Otro de los espectáculos reunirá a las renombradas compañías Danza Contemporánea de Cuba y Malpaso que interpretarán las piezas "Mambo 3 XXI" y "Nana para un Insomnio", respectivamente.

Los organizadores del homenaje anunciaron que contarán con el estreno mundial de la obra "Unto The End, We Meet" (Hasta el final, nos encontramos), del coreógrafo estadounidense Kyle Abraham, quien viajó especialmente a La Habana para montarla sobre música de Arvo Pärt.

Hoy, la Orquesta Sinfónica Nacional también realizará su tributo a Alonso con un programa de concierto en el Teatro Nacional de Cuba, en el que figuran la música de ballet "El Lago de los Cisnes", del compositor ruso Piotr Illich Chaikovski, y "Carmen", del francés George Bizet.

Los festejos conmemorativos comenzaron esta semana con la inauguración de la exposición "Alicia en su país de maravillas" en el vestíbulo del emblemático Gran Teatro habanero.

La muestra abarca un conjunto de obras de reconocidos artistas de la plástica que se inspiraron en su figura, entre los se encuentran los cubanos René Portocarrero, Wifredo Lam, Manuel Mendive, Alfredo Sosabravo, Mariano Rodríguez, Servando Cabrera y el ecuatoriano Osvaldo Guayasamín.

En estos días también se proyectarán imágenes fílmicas de actuaciones de la famosa bailarina sobre las fachadas de varias edificaciones de la capital cubana.

Para este lunes está previsto que intelectuales y artistas celebren por primera vez el "Día Iberoamericano de la Danza", declarado recientemente para resaltar el centenario de la artista, considerada un símbolo cultural de la isla y una de las grandes figuras de la danza universal.

Alicia Alonso, falleció el 17 de octubre de 2019, dejó para la posteridad una virtuosa carrera artística, marcada por su talento interpretativo, combinado con su legado coreográfico y pedagógico.